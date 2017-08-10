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В Турции арестован россиянин из ИГИЛ, который дроном пытался сбить самолет

Источник:
http://kabar.kg/news/v-turtcii...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442186-ru.html

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10 августа 2017, 17:16       Комментарии

БИШКЕК, 10.08.17 /Кабар/. Турецкие СМИ сообщают, что в Турции был арестован гражданин России Ренат Бакиев. Его подозревают в терроризме и причастности к группировке "Исламское государство".
Как сообщает агентство Dogan, россиянин якобы планировал сбить при помощи дрона американский военный самолет – один из тех, которые базируются на военной базе Инджирлик. Его задержали в городе Адана, который находится недалеко от авиабазы.
Посольство России в Турции заявило, что проясняет эту ситуацию, официального подтверждения ареста россиянина пока нет, пишет currenttime.tv.
В апреле спецслужбы Турции задержали еще одного уроженца России, Джамалали Гаджиева, который также был членом ИГИЛ. Он был арестован на границе с Сирией с 1,5 килограмма взрывчатки, двумя гранатами и поясом смертника, когда пытался пролезть через подкоп под бетонной стеной, построенной вдоль границы.
Разведка ранее сообщала, что террористы ИГИЛ начали применять дроны для доставки на место небольших взрывных устройств.

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