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В Бишкеке после капремонта открыто еще несколько улиц (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442185-ru.html

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10 августа 2017, 17:18       Комментарии

После ремонта дорожного полотна для движения автотранспорта открыт отрезок улицы Жаманбаева от проспекта Манаса до улицы Шота Руставели и улицы Безымянной от Ахунбаева до средней школы №74.
Как сообщили 10 августа в мэрии, протяженность ремонтируемого участка улицы Жаманбаева составила 400 метров, ширина - 8 метров, с организацией парковки и устройством тротуаров с двух сторон шириной 2 метра. Протяжённость отрезка улицы Безымянной составила 480 метров, ширина - 7 метров с устройством тротуаров с обеих сторон.
Также проведены работы по устройству ирригации и нанесению дорожной разметки и установке дорожных знаков.
Всего в 2017 году муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" планирует отремонтировать 51 городскую улицу. Для этих целей уже закуплена специализированная техника и работает два собственных асфальтобетонных завода.
Галерея: В Бишкеке после капитального ремонта открыто еще несколько улиц

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