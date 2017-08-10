В Бишкеке после капремонта открыто еще несколько улиц (фото)

10 августа 2017, 17:18 Комментарии

После ремонта дорожного полотна для движения автотранспорта открыт отрезок улицы Жаманбаева от проспекта Манаса до улицы Шота Руставели и улицы Безымянной от Ахунбаева до средней школы №74.

Как сообщили 10 августа в мэрии, протяженность ремонтируемого участка улицы Жаманбаева составила 400 метров, ширина - 8 метров, с организацией парковки и устройством тротуаров с двух сторон шириной 2 метра. Протяжённость отрезка улицы Безымянной составила 480 метров, ширина - 7 метров с устройством тротуаров с обеих сторон.

Также проведены работы по устройству ирригации и нанесению дорожной разметки и установке дорожных знаков.

Всего в 2017 году муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" планирует отремонтировать 51 городскую улицу. Для этих целей уже закуплена специализированная техника и работает два собственных асфальтобетонных завода.

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