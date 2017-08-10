Опрос "ВБ": Переносить или нет Ошский рынок за черту города?

10 августа 2017, 17:02 Комментарии

Накануне глава Ленинской районной администрации столицы озвучил идею о возможности переноса Ошского рынка за пределы Бишкека. По его мнению, только так можно будет упорядочить уличную торговлю и навести порядок в районе, ограниченном улицами Бейшеналиевой, Московской, Фучика и проспектом Чуй. Идея, высказанная акимом, моментально сделала его очень популярным, но в то же время вызвала бурные дискуссии среди горожан.

Всех бишкекчан интересовал единственный вопрос: когда это может случиться? Одни считают, что Ошский рынок является самым доступным для малоимущих и пенсионеров и его никуда нельзя переносить. До него легко добраться на общественном транспорте, и на базаре можно найти все, что нужно. Другие горожане активно поддержали инициативу акима, аргументируя свою позицию тем, что в городе появилось достаточно супермаркетов, где можно все купить.

Спустя некоторое время аким Ленинского района столицы признался, что просто высказал идею и она в данное время на официальном уровне не рассматривается.