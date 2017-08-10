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Дело Текебаева: Госзащитник считает, что обвинения бездоказательны

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364623_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442183-ru.html

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Членов "Народного парламента" осудили по обвинению в попытке захвата власти

10 августа 2017, 17:02       Комментарии

Сегодня, 10 августа, в Первомайском районом суде города Бишкек идет судебное разбирательство по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Сейчас в зале суда ведутся прения сторон.
Отметим, ранее гособвинение попросило лишить свободы с конфискацией имущества лидера партии "Ата Мекен" и Чотонова на 10 и 8 лет соответственно. Кроме того, запретить подсудимым занимать государственные должности три года.
После чего государственный адвокат Эльмира Чоноева посчитала, что доказательства обвинения неграмотны и противоречат предъявленному обвинению. Так, юрист в пример привела тот факт, что к материалам дела прокурор прикрепил видео с заседания конституционного совещания, на котором запечатлен подсудимый Текебаев. Это, по ее мнению, лишь доказывает местонахождение ее подзащитного 13 мая 2010 года, но не более того.
Затем адвокат отметила, что и свидетель А. Модин в своих показаниях неоднократно путался. Сообщая, что его встреча с Текебаевым происходила сначала весной, а затем осенью. "Можно перепутать дни, недели, но не времена года", - заключила она.
Затем суд объявил перерыв.

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