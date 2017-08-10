Дело Текебаева: Госзащитник считает, что обвинения бездоказательны

10 августа 2017, 17:02 Комментарии

Сегодня, 10 августа, в Первомайском районом суде города Бишкек идет судебное разбирательство по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Сейчас в зале суда ведутся прения сторон.

Отметим, ранее гособвинение попросило лишить свободы с конфискацией имущества лидера партии "Ата Мекен" и Чотонова на 10 и 8 лет соответственно. Кроме того, запретить подсудимым занимать государственные должности три года.

После чего государственный адвокат Эльмира Чоноева посчитала, что доказательства обвинения неграмотны и противоречат предъявленному обвинению. Так, юрист в пример привела тот факт, что к материалам дела прокурор прикрепил видео с заседания конституционного совещания, на котором запечатлен подсудимый Текебаев. Это, по ее мнению, лишь доказывает местонахождение ее подзащитного 13 мая 2010 года, но не более того.

Затем адвокат отметила, что и свидетель А. Модин в своих показаниях неоднократно путался. Сообщая, что его встреча с Текебаевым происходила сначала весной, а затем осенью. "Можно перепутать дни, недели, но не времена года", - заключила она.

Затем суд объявил перерыв.