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Албек Ибраимов: Вопрос переноса Ошского рынка пока не стоит

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364621_al...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442182-ru.html

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10 августа 2017, 17:17       Комментарии

Вопрос переноса Ошского рынка требует комплексного рассмотрения и еще не обсуждался на широком уровне. Об этом сегодня, 10 августа, заявил градоначальник Албек Ибраимов, комментируя судьбу знаменитого рынка.
По словам мэра, вопрос требует разностороннего рассмотрения и пока не обсуждался в мэрии. Идея о возможном переносе является мнением только одного человека - акима Ленинского района.
"Это только проекты, планы, но вопрос еще не поднимался до широкого обсуждения. Это мнение акима, который работает в этом районе. Действительно, есть этот вопрос, но его надо решать комплексно", - заявил Ибраимов.
Напомним, вчера в СМИ появилась информация о том, что самую крупную торговую точку столицы, Ошский рынок, возможно, перенесут за город. Такое мнение высказал аким Ленинского района Нурдин Тынаев.
Отметим, этот рынок является злободневной проблемой для столицы. Хаотичная торговля вокруг рынка создает проблему для транспортного движения, а плотное и неспланированное расположение контейнеров внутри рынка не позволяет в случае чрезвычайных происшествий проехать пожарным и другим спецмашинам. Городские власти неоднократно пытались решить эту проблему.

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