Шесть тонн таджикского винограда пытались перевезти через границу

10 августа 2017, 17:21 Комментарии

В районе села Кызыл-Жол Баткенской области на автодороге Лейлек-Баткен сотрудниками таможни было проверено автотранспортное средство марки "Мерседес- Бенц - Атего", с госномерами КР под управлением кыргызстанца М.Р.Р.

При осмотре грузового отсека был обнаружен свежий виноград из Таджикистана массой 5994 кг без каких-либо соответствующих документов.

В связи с чем данная автомашина с товаром помещена на ответственное хранение до решения вопроса по существу. Общая стоимость товаров составила 329 670 сомов.

Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности.