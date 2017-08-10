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ЦИК лишила Текебаева возможности сдать экзамен по кыргызскому

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442180-ru.html

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10 августа 2017, 17:14       Комментарии

БИШКЕК, 10 авг - Sputnik. Центральная избирательная комиссия отказала в обращении уполномоченного Омурбека Текебаева в создании ему условий для прохождения теста по кыргызскому языку.
Лидер "Ата Мекена" Текебаев обвиняется в коррупции и находится в СИЗО. Он является одним из претендентов на пост главы государства. Все кандидаты должны сдать экзамен по кыргызскому языку. Согласно решению Верховного суда, ЦИК должна решить вопрос сдачи Текебаевым теста по госязыку.
Уполномоченный политика подал обращение на имя ЦИК, в котором комиссии предлагалось создать условия для прохождения теста. Однако рабочая группа подготовила проект постановления комиссии об отказе. В результате девять членов ЦИК проголосовали за отказ.
"В справке-обосновании рабочей группы четко указан предел избирательного и процессуального законодательства, и Конституция указывает, что все равны перед законом и судом", - сообщила председатель Центральной избирательной комиссии КР Нуржан Шайлдабекова.
Несмотря на возмущение коллег, она ответила, что идет судебный процесс.
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