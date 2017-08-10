Доллар США: 69.4053 (+0.0653) 
Евро: 81.4298 (-0.4434) 
Золото: 41.12 $/гр (+0.35) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Дело Текебаева: Госзащитник считает, что обвинения бездоказательныДело Текебаева: Госзащитник считает, что обвинения бездоказательныНевероятно! По Бишкеку ездит волосатая машина с рогамиНевероятно! По Бишкеку ездит волосатая машина с рогами

Албек Ибраимов — о переносе Ошского рынка за пределы города

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/albek-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442179-ru.html

Похожие новости

Албек Ибраимов: Вопрос переноса Ошского рынка пока не стоит

Опрос "ВБ": Переносить или нет Ошский рынок за черту города?

Кыргызстанские паломники, прибывшие в Медину, начали посещение основных мечетей города

Мы высадим в 3 раза больше деревьев взамен негодных, - мэр А.Ибраимов

Вопрос переноса Ошского рынка за пределы Бишкека пока только идея акима, - мэр А.Ибраимов

10 августа 2017, 16:51       Комментарии

Мэр Бишкека Албек Ибраимов прокомментировал идею переноса Ошского рынка за пределы города.
По его словам, пока данная инициатива не подкреплена соответствующими проектами, из уст чиновников звучат лишь отдельные предложения по этому поводу.
"Прозвучало только мнение акима Ленинского района, отвечающего за эту территорию. Вопрос еще не выносился на широкое обсуждение. Да, есть определенные вопросы относительно Ошского рынка, но их нужно решать комплексно", — сказал градоначальник.
Напомним, с инициативой перенести крупнейший рынок столицы за город выступил аким Ленинского района Бишкека Нурдин Тынаев. Чиновник считает, что перенос позволит частично решить проблему пробок в центре Бишкека.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум