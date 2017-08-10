Албек Ибраимов — о переносе Ошского рынка за пределы города

10 августа 2017, 16:51 Комментарии

Мэр Бишкека Албек Ибраимов прокомментировал идею переноса Ошского рынка за пределы города.

По его словам, пока данная инициатива не подкреплена соответствующими проектами, из уст чиновников звучат лишь отдельные предложения по этому поводу.

"Прозвучало только мнение акима Ленинского района, отвечающего за эту территорию. Вопрос еще не выносился на широкое обсуждение. Да, есть определенные вопросы относительно Ошского рынка, но их нужно решать комплексно", — сказал градоначальник.

Напомним, с инициативой перенести крупнейший рынок столицы за город выступил аким Ленинского района Бишкека Нурдин Тынаев. Чиновник считает, что перенос позволит частично решить проблему пробок в центре Бишкека.