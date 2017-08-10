Спецрасследование: Сусанна Егорян и шумиха вокруг ленты Армении

10 августа 2017, 16:43 Комментарии

Расследование нашумевшей истории с участием кыргызстанской модели Сусанны Егорян: почему она вначале конкурса World Top Model - 2017 в Ливане в городе Бейрут представляла Кыргызстан, а позднее появилась с лентой Армении? Телеведущая и общественный деятель Ассоль Молдокматова связалась с директором конкурса Эли Нахас (Elie Nahas) и непосредственно с самой Сусанной, которая в данное время находится в Ереване у родных.

- Сусанна! Как ты попала на конкурс в Ливане?

- После участия в конкурсе "Мисс Кыргызстан" я сначала была заявлена на другой конкурс, который проходил в Египте. Об этом говорила Таттыбубу Самиддин кызы, но там потребовали лицензию стоимостью в 1500 евро. Мы с сестрой принялись искать другой конкурс и нашли этот.

- Сколько было участниц и стран?

- 50 участниц из 50 стран.

- Можно сказать, что это был топовый конкурс?

- Конкурс проходил путем поэтапного отбора, то есть конкурсантки отсеивались по итогам каждого этапа.

- С каким результатом ты пришла к финалу?

- Я завоевала титул "Вице - мисс World Top Model-2017".

- А какая перспектива?

- Дальше достигать и завоёвывать по миру новых наград и титулов.

- Теперь о самом важном, что взбудоражило общественность. Ты представила Кыргызстан, а позднее вдруг ты вышла с лентой Армении?

- У меня и мысли не было, чтобы, как отзываются пользователи соцсетей, "предать" Родину. Дело в том, что я не являюсь представительницей титульной нации и организаторы по ходу конкурса выразили просьбу, чтобы я представила страну, в которой живут армяне и это было условием конкурса - выйти с двумя лентами.

- Это вызвало бурю эмоций...

- Вы же знаете, что иногда людям приходится доказывать, что молоко белого цвета. Я ни в коем случае не предала никого и тем более мою страну. Не знаю, почему столько шума.

- Как ты считаешь, кому было выгодно выставить тебя предательницей и создать столько шума?

- Девушкам, которые не добились ничего. Такая грязь полилась, я была в шоке. Каждая вторая писала обо мне плохое, даже не разобравшись. Нет бы порадоваться за успех, что удалось занять один из главных титулов. Это женская зависть.

- Это не отбило у тебя охоту участвовать, и не считаешь ли ты, что все эти конкурсы слишком субъективны?

- Нет, меня это абсолютно не расстроило. В этом деле надо быть всегда готовой к подобному негативу. Участвовать дальше и доказывать свой профессионализм в качестве модели я буду однозначно.

Для того чтобы получить подтверждение словам Сусанны Егорян, Молдокматова связалась с директором конкурса Elie Nahas. Он прокомментировал ситуацию так:

- На конкурсе World Top Model-2017 участвовала Сусанна Егорян, какую страну она представляла?

- Она завоевала титул Вице-Мисс и представляла Кыргызстан. В последнем туре мы выразили просьбу, чтобы конкурсантки надели ленты стран своей коренной национальности – таковы были наши условия. И все к этому адекватно отнеслись. Сусанна зарекомендовала себя как лучшая модель и отличный человек. Надеюсь, в Кыргызстане понимают, что она по внешности не азиатка и жюри должно было понимать об исторической Родине конкурсантки. Она до конца конкурса достойно представляла Кыргызстан, чем нужно гордиться!

- Благодарю за ответ. Успехов в работе!

Беседовала Ассоль Молдокматова