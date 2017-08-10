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В Кыргызстане увеличилось количество детей, посещающих детские садыВ Кыргызстане увеличилось количество детей, посещающих детские садыМэрия Бишкека начнет высадку деревьев в сентябреМэрия Бишкека начнет высадку деревьев в сентябре

В Кыргызстане увеличилось количество детей, посещающих детсады

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442177-ru.html

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10 августа 2017, 16:31       Комментарии

БИШКЕК, 10.08.17. /Кабар/. В Кыргызстане за 6 лет охват предшкольной подготовкой возрос с 73 тысяч до 137 тысяч детей. Об этом сообщает Министерство образования и науки КР.
"В 2011-2012 году, когда формировалась Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызстана, детские сады могли вместить только 14,5% детей соответствующего возраста. Именно поэтому одним из приоритетов НСУР стала предшкольная подготовка. За 6 лет охват предшкольной подготовкой возрос с 73 тыс детей до 137 тыс. При этом программа предшкольной подготовки выросла с 240 до 480 часов в год, а объем расходов из средств республиканского бюджета возрос почти в 20 раз – с 12,3 млн сомов до 229,9 млн сомов", - сказала министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева.

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