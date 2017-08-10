Наконец-то! Для детей столичных жилмассивов построили школу и детский центр

10 августа 2017, 16:28 Комментарии

Осенью для жителей нескольких жилмассивов Бишкека заработают новая школа и детский сад. Ход строительных и ремонтных работ сегодня, 10 августа, проверил мэр столицы Албек Ибраимов.

Градоначальник совершил выездное совещание по строящимся социальным объектам столицы. В нем также участвовали руководители соответствующих служб и управлений мэрии и главы районных администраций.

Первым объектом, который посетил градоначальник, стал детский образовательный центр в жилмассиве "Колмо". По словам начальника общественно-государственного управления капитального строительства Сталбека Омурканова, объект является долгостроем - его начали строить еще в 1993 году. Чиновник признался, что объект простаивал более 20 лет и за этот период очень многое изменилось. Участки вокруг объекта в разные годы были узаконены и застроены, и для котельного блока детского центра практически не осталось места. Поэтому теперь учреждение будет на электрическом отоплении.

"В связи с тем, что строительство не финансировалось, объект пришел в негодность. Железобетоны разобрали, работы начали выполнять по-новому в марте 2016 года. На сегодняшний день планируем завершить детский образовательный центр на 140 мест к 1 октября. Могли бы и раньше завершить, но так как территория очень маленькая, ведь за этот период участки и слева и справа были узаконены уже, то по нормативам не позволяется построить котельную на твердом топливе. Пока в правительстве получали разрешение на электроотопление, работы затянулись. Но планируем, что 1 октября все завершим и детей запустим. 12-13 миллионов сомов мы сэкономили на строительстве котельной на твердом топливе", - сказал Омурканов.

Сметная стоимость объекта - 70 млн сомов, но тендер проведен на 65 млн сомов. На сегодняшний день освоено 46 млн сомов.

По предварительным подсчетам, в центре будут заниматься 7 групп по 20 детей, но на счет расширения появилась дополнительная площадь и центр может принять еще 20 детей.

Далее мэр посетил строящуюся школу в жилом массиве "Калыс-Ордо". Ранее этот объект принадлежал Министерству обороны. Он был построен еще в довоенные годы и в то время использовался как конюшня. Сейчас на его месте строится современная школа в несколько блоков.

По слова мэра, проектная мощность рассчитана на 960 учеников, но в две смены будут заниматься порядка 2 тысяч школьников.

"Мы сейчас задействовали практически всех учителей Бишкека и они ашарным методом помогают мыть окна, проводят уборку в кабинетах, и к 1 сентября откроем школу для этого большого жилмассива. Сейчас дети учатся в разных школах, и новая школа решит многие проблемы", - сказал градоначальник.

Строительство школы ведется за счет средств китайского гранта подрядными организациями ОсОО "Альтогрупп" и ОсОО "Главстрой". За счет городского бюджета выполняются работы по внешним инженерным коммуникациям к школе, электроснабжению и др. Сейчас ведутся последние отделочные работы, и 1 сентября школа откроет свои двери.