В ангаре и полете — как выглядят полученные от России АН-26

10 августа 2017, 16:38 Комментарии

Самолеты получены в рамках договоренности президентов Кыргызстана и России. Для их полноценного функционирования российская сторона построила авиационную технико-эксплуатационную часть (АТЭЧ) на авиабазе "Кант".

Она предназначена для проведения ремонтных и регламентных работ, а также для технического обслуживания, восстановительных работ, анализа техсостояния и восстановления летательной техники после аварий, боевых повреждений и т.д.

В церемонии передачи самолетов приняли участие начальник Генерального штаба Раимберди Дуйшенбиев и заместитель министра обороны России Александр Фомин.

Как пояснили в Генштабе, ранее военный авиапарк республики состоял из Ан-2, вертолетов Ми-8 и Ми-24. Имелись также самолеты Ан-26, но их эксплуатационный срок закончился.

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