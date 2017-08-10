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В ангаре и полете — как выглядят полученные от России АН-26

 

Фотографии: sputnik.kg

           

Источник:
https://ru.sputnik.kg/photo/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442175-ru.html

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Россия в будущем предоставит Кыргызстану оборудование для обеспечения полетов в сложных метеоусловиях, - замминистра обороны РФ

10 августа 2017, 16:38       Комментарии

Самолеты получены в рамках договоренности президентов Кыргызстана и России. Для их полноценного функционирования российская сторона построила авиационную технико-эксплуатационную часть (АТЭЧ) на авиабазе "Кант".
Она предназначена для проведения ремонтных и регламентных работ, а также для технического обслуживания, восстановительных работ, анализа техсостояния и восстановления летательной техники после аварий, боевых повреждений и т.д.
В церемонии передачи самолетов приняли участие начальник Генерального штаба Раимберди Дуйшенбиев и заместитель министра обороны России Александр Фомин.
Как пояснили в Генштабе, ранее военный авиапарк республики состоял из Ан-2, вертолетов Ми-8 и Ми-24. Имелись также самолеты Ан-26, но их эксплуатационный срок закончился.
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