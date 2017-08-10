Невероятно! По Бишкеку ездит волосатая машина с рогами

10 августа 2017, 16:49 Комментарии

БИШКЕК, 10 авг - Sputnik. В Кыргызстан прибыл участник тура "Ралли в Монголию" Грэм Донохо.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков В Кыргызстан прибыл участник тура "Ралли в Монголию" Грэм Донохо "Ралли в Монголию" - это экстремальное путешествие из Великобритании в Монголию без использования GPS-навигатора. Бишкек стал одной из точек на пути к Улан-Батору.

В ралли этого года участвуют 219 команд. Четверть мира за три недели - таков идеальный план участников. Но главная цель - проехаться по незнакомой Евразии.

У "Монгольского ралли" несколько правил: объем двигателя машины должен превышать 1,2 литра, также путешественники должны внести около 1,5 тысячи долларов, часть из которых пойдет на благотворительный проект. А еще чем забавнее машина, тем лучше.

Как сообщается на сайте путешественника, мохнатая машина с рогами принадлежит команде TEAM JACKIE MOO-ART. Ее дизайн разрабатывала художница Хилари Баркер. По словам Донохо, такую заметную машину быстрее пропускают на границе.

Организаторы дают понять, что "Монгольское ралли" - не увеселительная прогулка. Путешественников ждут жулики, тяжелое прохождение границ и разбитые дороги.

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