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Невероятно! По Бишкеку ездит волосатая машина с рогами

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442174-ru.html

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10 августа 2017, 16:49       Комментарии

БИШКЕК, 10 авг - Sputnik. В Кыргызстан прибыл участник тура "Ралли в Монголию" Грэм Донохо.
© Sputnik / Табылды Кадырбеков В Кыргызстан прибыл участник тура "Ралли в Монголию" Грэм Донохо "Ралли в Монголию" - это экстремальное путешествие из Великобритании в Монголию без использования GPS-навигатора. Бишкек стал одной из точек на пути к Улан-Батору.
В ралли этого года участвуют 219 команд. Четверть мира за три недели - таков идеальный план участников. Но главная цель - проехаться по незнакомой Евразии.
У "Монгольского ралли" несколько правил: объем двигателя машины должен превышать 1,2 литра, также путешественники должны внести около 1,5 тысячи долларов, часть из которых пойдет на благотворительный проект. А еще чем забавнее машина, тем лучше.
Как сообщается на сайте путешественника, мохнатая машина с рогами принадлежит команде TEAM JACKIE MOO-ART. Ее дизайн разрабатывала художница Хилари Баркер. По словам Донохо, такую заметную машину быстрее пропускают на границе.
Организаторы дают понять, что "Монгольское ралли" - не увеселительная прогулка. Путешественников ждут жулики, тяжелое прохождение границ и разбитые дороги.
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