Мэрия Бишкека начнет высадку деревьев в сентябре

10 августа 2017, 16:29 Комментарии

Мэр Бишкека Албек Ибраимов пообещал, что в сентябре в столице начнется высадка саженцев деревьев взамен спиленных весной-летом текущего года в рамках реконструкции и расширение автомобильных дорог. Об этом он заявил журналистам сегодня, 10 августа, в ходе инспекции по строящимся социальным объектам и реконструируемым автодорогам.

Ибраимов подчеркнул, что количество деревьев, которые планируется посадить этой осенью, в три раза будет превышать количество спиленных работниками МП "Зеленстрой".

"Высадка деревьев сейчас не может производиться, так как температура воздуха достигает 40 градусов. По нормам, благоприятные для посадок условия — примерно 22 градуса тепла. В сентябре начнем высаживать саженцы, и работы по благоустройству будут вестись до холодов", — отметил мэр.

Напомним, 2 июня на ул. Токтоналиева муниципальные службы уничтожили 143 дерева в рамках расширения двухполосной улицы до четырех полос. Аналогичные работы были проведены на ул. Турусбекова в центре столицы, а также в микрорайоне "Восток-5". Так, по улице Мамбетова "Зеленстрой" вырубил не менее 52 деревьев.