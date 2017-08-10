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Мэрия Бишкека начнет высадку деревьев в сентябре

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/meriya...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442172-ru.html

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10 августа 2017, 16:29       Комментарии

Мэр Бишкека Албек Ибраимов пообещал, что в сентябре в столице начнется высадка саженцев деревьев взамен спиленных весной-летом текущего года в рамках реконструкции и расширение автомобильных дорог. Об этом он заявил журналистам сегодня, 10 августа, в ходе инспекции по строящимся социальным объектам и реконструируемым автодорогам.
Ибраимов подчеркнул, что количество деревьев, которые планируется посадить этой осенью, в три раза будет превышать количество спиленных работниками МП "Зеленстрой".
"Высадка деревьев сейчас не может производиться, так как температура воздуха достигает 40 градусов. По нормам, благоприятные для посадок условия — примерно 22 градуса тепла. В сентябре начнем высаживать саженцы, и работы по благоустройству будут вестись до холодов", — отметил мэр.
Напомним, 2 июня на ул. Токтоналиева муниципальные службы уничтожили 143 дерева в рамках расширения двухполосной улицы до четырех полос. Аналогичные работы были проведены на ул. Турусбекова в центре столицы, а также в микрорайоне "Восток-5". Так, по улице Мамбетова "Зеленстрой" вырубил не менее 52 деревьев.

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