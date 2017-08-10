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В Чуйской области у 56-летнего жителя изъято более 8 кг марихуаны

Источник:
http://kabar.kg/news/v-chuisko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442171-ru.html

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10 августа 2017, 15:56       Комментарии

БИШКЕК, 10.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Милиционеры при проведении обыска в доме у 56-летнего жителя Аламудунского района Чуйской области обнаружили и изъяли более 8 килограммов наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области
По их данным, обыск был проведен 8 августа сотрудниками районного ОВД, в ходе чего в огороде у гражданина Л.Э. было обнаружено и изъято более 80 ветвей конопли. Также под навесом дома было обнаружено два свертка, внутри которых находилось высушенное вещество зеленного цвета – предположительно марихуана. Общая масса изъятых наркотических средств превысила 8 килограммов.
По данному факту возбужденно уголовное дело по статье 246 уголовного кодекса КР "Незаконные изготовление, хранение, перевозка наркотических веществ в крупном размере" и назначены все необходимые экспертизы.

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