В Чуйской области у 56-летнего жителя изъято более 8 кг марихуаны

10 августа 2017, 15:56 Комментарии

БИШКЕК, 10.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Милиционеры при проведении обыска в доме у 56-летнего жителя Аламудунского района Чуйской области обнаружили и изъяли более 8 килограммов наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области

По их данным, обыск был проведен 8 августа сотрудниками районного ОВД, в ходе чего в огороде у гражданина Л.Э. было обнаружено и изъято более 80 ветвей конопли. Также под навесом дома было обнаружено два свертка, внутри которых находилось высушенное вещество зеленного цвета – предположительно марихуана. Общая масса изъятых наркотических средств превысила 8 килограммов.

По данному факту возбужденно уголовное дело по статье 246 уголовного кодекса КР "Незаконные изготовление, хранение, перевозка наркотических веществ в крупном размере" и назначены все необходимые экспертизы.