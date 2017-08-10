В г.Ош водители троллейбусов вышли на линию

10 августа 2017, 16:18 Комментарии

ОШ, 10.08.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В городе Ош водители троллейбусов в 14:00 часа вышли на линию. Об этом сообщил один из водителей троллейбуса Рысбек Кадыралиев.

По его словам, разбирательства с причинами конфликта между представителями администрации и трудового коллектива муниципального автотранспортного предприятия перенесено на завтра. "Завтра в 9:00 утра будет совещание к нам приедет представители из мэрии, приедет один из вице-мэров. Нам сообщили, что комиссия полностью проверит километраж, сколько пассажиров садится на троллейбус и будет установлен новый план за рейс", - отметил он.

"Также нам сообщили, что мы будем платить ту сумму, которая указана в путёвке. Отдельно 80 сом платить не будем, если 80 впишут в путёвку будем платить их по путёвке" - подчеркнул Кадыралиев.

Напомним что сегодня водители троллейбусов г.Ош объявили забастовку и не вышли на работу.