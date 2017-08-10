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Осенью 2017 года в двух столичных жилмассивах появятся детсад и школа

 

Фотографии: akipress.kg

              

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442169-ru.html

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10 августа 2017, 16:16       Комментарии

К началу учебного года в столичном жилмассиве Калыс-Ордо будет открыта школа на 960 ученических мест. Об этом 10 августа журналистам сообщил мэр Бишкека Албек Ибраимов после ознакомления с ходом строительства объекта. Общая территория школы составляет 3,8 га. По словам А.Ибраимова, ранее территория принадлежала Министерству обороны. В довоенные годы там располагалась конюшня.
"Проектная мощность школы составляет 960 учеников, но в 2 смены здесь будут учиться порядка 2 тыс. учеников. Если говорить о сметной стоимости, то 2 млн долларов это была спонсорская помощь от компании TBEA и остальные 104 млн сомов - средства местного бюджета. Мы надеемся, что успеем завершить работы к 1 сентября. Мы задействовали всех учителей системы образования Бишкека. Они помогают в школе мыть окна, прибирать кабинеты", - сказал он.

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