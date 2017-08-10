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Минобрнауки открыло прямой WhatsApp-канал для кыргызстанцев

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442168-ru.html

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Министерство образования и науки открыло прямой WhatsApp канал

Минобразования открыло прямой WhatsApp канал

10 августа 2017, 15:51       Комментарии

БИШКЕК, 10 авг - Sputnik. Министерство образования и науки КР открыло прямой WhatsApp-канал для кыргызстанцев, сообщила пресс-служба ведомства.
По данным пресс-службы, воспользоваться услугой может любой гражданин, отправив сообщение на номер (0700) 74-47-48.
Граждане могут сообщать о работе отделов образования, детских садов, школ, спузов и вузов, выявленных нарушениях или пожеланиях по улучшению работы образовательных учреждений, а также оставлять отзывы о реформах.
Воспользоваться каналом могут и сами сотрудники системы образования, чтобы внести предложения по повышению качества образовательных услуг.
Ответы на сообщения будут находиться под непосредственным контролем министра.
В ведомстве утверждают, что ни одна заявка не останется без внимания.
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