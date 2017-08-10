Как я ходила по Бишкеку и селу в коротких шортах — эксперимент

10 августа 2017, 15:55 Комментарии

Родители воспитали меня свободной от комплексов, связанных с внешностью. Не ограничивали в выборе и уж точно никогда не указывали, как одеваться. Наверное, поэтому я всегда удивлялась, почему окружающих волнует длина юбки или глубина декольте совершенно постороннего для них человека.

Я провела двухдневный эксперимент, чтобы понаблюдать за реакцией людей. Чтобы пройтись в привлекательной одежде, выбирала разные места: южные микрорайоны, Аламединский рынок, Ошский рынок в Бишкеке и даже съездила в село к родственникам.

Сразу оговорюсь, что я никого намеренно не провоцировала, не "стреляла" глазками, не завлекала соблазнительной походкой.

День первый. Футболка и короткие шорты В микрорайонах никто не обратил внимания ни на меня, ни на мою одежду. Более того, по пути я встретила много девушек в еще более коротких шортах. Посещение рынков дало такой же результат - люди с азартом торговались с продавцами и не обращали ни малейшего внимания на мой наряд.

Ездила в общественном транспорте - то же самое. Потратила почти целый день и под вечер поехала в гости к родственникам в село. Через два часа была на месте. По пути встретила группу парней, которые проводили меня молчанием и снова принялись что-то обсуждать.

Далее мне попались трое мужчин, судя по виду, очень верующих. Вспомнила недавний протест активисток в коротких шортах возле мечети и ускорила шаг в предвкушении, что обязательно услышу комментарии по поводу внешнего вида. И... снова провал! Они даже не посмотрели в мою сторону. Про соседей моих родственников можно и не писать - всем все равно.

День второй. Облегающее платье ниже колен и без бюстгальтера Усложнила задачу из-за неудачи первого дня и добавила к образу босоножки на невысокой шпильке. Повторила тот же маршрут. Горожане практически не смотрели в мою сторону. "Порадовали" только водители такси и маршруток: начали заигрывать, но, натолкнувшись на мою невозмутимость, быстро успокоились и благополучно довезли до пункта назначения.

Расстроенная, я уехала в Кара-Балту. Там на меня обратили внимание только совсем юные девушки: они захихикали и начали шептаться между собой, обстреливая меня взглядами. Но это больше походило на ребяческое любопытство.

Итог эксперимента От прогулок у меня осталось лишь одно чувство - недоумение. Возможно, мне просто повезло, и на своем пути я не встретила ни одного человека, которому не хватило бы сил держать свое мнение при себе.

Мимо меня проходили и колоритные джигиты, которые не свистнули вслед, и верующие, даже не взглянувшие на меня. Я побывала в селе, жители которого отличаются приверженностью традициям, но и там никто не бросил в мою сторону хоть один осуждающий взгляд.

По воле случая, человека или Бога многим девушкам не так везет и они получают порцию грязи, которой не заслуживают. Образованный... нет, не так, просвещенный и воспитанный человек никогда не позволит себе указывать другому, что ему носить, потому что одежда - это личный выбор каждого из нас.

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