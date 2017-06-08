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Дело Текебаева: Госадвокат просит оправдать подсудимых

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/delo-t...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442166-ru.html

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10 августа 2017, 16:10       Комментарии

В Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.
Адвокат Джакупбекова, которая защищает интересы депутата, сказала, что не готова к прениям и просила дать ей время. Меж тем, госадвокат Чоноева, назначенная Текебаеву судьей, выступила в прениях, отметив, что считает заявление Леонида Маевского лживым. Она просила оправдать Текебаева, заявив, что прямых доказательств его вины нет.
Напомним, ранее прокурор просил для Текебаева 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества и без права занимать госдолжности в течении 3 лет, для Чотонова — 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и без права занимать госдолжности в течении 3 лет.
Текебаев обвиняют в том, что он пытался продать контрольный пакет акций государственного сотового оператора "Мегаком" российскому бизнесмену Леониду Маевскому, взяв у него $1 миллион. Однако сделка не состоялась, так как депутаты отказались поддержать продажу "Мегакома".

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