Дело Текебаева: Госадвокат просит оправдать подсудимых

10 августа 2017, 16:10 Комментарии

В Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

Адвокат Джакупбекова, которая защищает интересы депутата, сказала, что не готова к прениям и просила дать ей время. Меж тем, госадвокат Чоноева, назначенная Текебаеву судьей, выступила в прениях, отметив, что считает заявление Леонида Маевского лживым. Она просила оправдать Текебаева, заявив, что прямых доказательств его вины нет.

Напомним, ранее прокурор просил для Текебаева 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества и без права занимать госдолжности в течении 3 лет, для Чотонова — 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и без права занимать госдолжности в течении 3 лет.

Текебаев обвиняют в том, что он пытался продать контрольный пакет акций государственного сотового оператора "Мегаком" российскому бизнесмену Леониду Маевскому, взяв у него $1 миллион. Однако сделка не состоялась, так как депутаты отказались поддержать продажу "Мегакома".