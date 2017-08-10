Доллар США: 69.4053 (+0.0653) 
Евро: 81.4298 (-0.4434) 
Золото: 40.77 $/гр (+0.21) 
Серебро: 0.53 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Дело Текебаева: Госадвокат просит оправдать подсудимыхДело Текебаева: Госадвокат просит оправдать подсудимыхКыргызстан потерял одну позицию и занимает 128 место в рейтинге ФИФАКыргызстан потерял одну позицию и занимает 128 место в рейтинге ФИФА

ЦИК отказал в регистрации Садыра Жапарова кандидатом в президенты

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/tsik-n...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442165-ru.html

Похожие новости

ЦИК не допустила Садыра Жапарова к президентским выборам

Выборы-2017: Еще один претендент на должность президента провалил тест на знание кыргызского языка

А.Джаналиев о президенте Монголии: "Он удивительная и творческая личность"

Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать Текебаеву в прохождении экзамена на знание госязыка

Жалоба кандидата в президенты Темира Сариева будет рассмотрена рабочей группой - ЦИК

10 августа 2017, 16:01       Комментарии

ЦИК не зарегистрирует Садыра Жапарова кандидатом в президенты. Такое решение принято сегодня, 10 августа, на заседании Комиссии.
За отказ в регистрации С.Жапарова кандидатом в президенты выступили 9 членов ЦИК, еще 3 выступили против.
Глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова объяснила такое решение членов ведомства тем, что Комиссией были получены официальные ответы из государственных органов относительно судимости С. Жапарова. На основании этих документов и было принято соответствующее решение.
Напомним, 2 августа в Первомайском районном суде Бишкека Садыра Жапарова приговорили к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы, признав виновным по статье "Захват заложников". При этом политика оправдали по трем статьям: "Хулиганство", "Угроза убийством" и "Применение насилия в отношении представителя власти".
По версии следствия, Жапаров финансировал митинг на Кумторе в 2013 году и приказал митингующим захватить в заложники губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум