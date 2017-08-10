ЦИК отказал в регистрации Садыра Жапарова кандидатом в президенты

10 августа 2017, 16:01 Комментарии

ЦИК не зарегистрирует Садыра Жапарова кандидатом в президенты. Такое решение принято сегодня, 10 августа, на заседании Комиссии.

За отказ в регистрации С.Жапарова кандидатом в президенты выступили 9 членов ЦИК, еще 3 выступили против.

Глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова объяснила такое решение членов ведомства тем, что Комиссией были получены официальные ответы из государственных органов относительно судимости С. Жапарова. На основании этих документов и было принято соответствующее решение.

Напомним, 2 августа в Первомайском районном суде Бишкека Садыра Жапарова приговорили к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы, признав виновным по статье "Захват заложников". При этом политика оправдали по трем статьям: "Хулиганство", "Угроза убийством" и "Применение насилия в отношении представителя власти".

По версии следствия, Жапаров финансировал митинг на Кумторе в 2013 году и приказал митингующим захватить в заложники губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева.