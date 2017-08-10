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Кыргызстан потерял одну позицию и занимает 128 место в рейтинге ФИФА

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442164-ru.html

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10 августа 2017, 15:46       Комментарии

БИШКЕК, 10.08.17. /Кабар/. Национальная сборная Кыргызстана потеряла одну позицию и занимает теперь 128-е место в обновленном рейтинге ФИФА, очередная версия которого была опубликована на официальном сайте 10 августа.
В июльской редакции рейтинга сборная занимала 127 позицию.
Положение соперников по отборочному раунду значительно не изменилось: Макао и Индия потеряли по одной позиции и занимают 183 и 97 место соответственно. А вот ближайший соперник Кыргызстана - сборная Мьянмы - наоборот один пункт прибавила – 157 место.
Сборная Узбекистана, с которой предстоит провести товарищеский матч нашей команде 25 августа, разместилась на 64 месте, прибавив один пункт.
Лучшей командой месяца стала сборная Намибии (+20 позиций) – 136 место, а худший результат у сборной Кюрасао (-18) – 86 место.
В первой десятке смена лидера: сборная Бразилии снова вернулась на вершину, сместив триумфатора Кубка Конфедераций сборную Германии. Аргентина стабильна – 3 место. И далее по списку – Швейцария (+1), Польша (+1), Португалия (-2), Чили, Колумбия, Бельгия (+1), Франция (-1).
Следующее обновление рейтинга произойдет 14 сентября.

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