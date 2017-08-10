Кыргызстан потерял одну позицию и занимает 128 место в рейтинге ФИФА

10 августа 2017, 15:46 Комментарии

БИШКЕК, 10.08.17. /Кабар/. Национальная сборная Кыргызстана потеряла одну позицию и занимает теперь 128-е место в обновленном рейтинге ФИФА, очередная версия которого была опубликована на официальном сайте 10 августа.

В июльской редакции рейтинга сборная занимала 127 позицию.

Положение соперников по отборочному раунду значительно не изменилось: Макао и Индия потеряли по одной позиции и занимают 183 и 97 место соответственно. А вот ближайший соперник Кыргызстана - сборная Мьянмы - наоборот один пункт прибавила – 157 место.

Сборная Узбекистана, с которой предстоит провести товарищеский матч нашей команде 25 августа, разместилась на 64 месте, прибавив один пункт.

Лучшей командой месяца стала сборная Намибии (+20 позиций) – 136 место, а худший результат у сборной Кюрасао (-18) – 86 место.

В первой десятке смена лидера: сборная Бразилии снова вернулась на вершину, сместив триумфатора Кубка Конфедераций сборную Германии. Аргентина стабильна – 3 место. И далее по списку – Швейцария (+1), Польша (+1), Португалия (-2), Чили, Колумбия, Бельгия (+1), Франция (-1).

Следующее обновление рейтинга произойдет 14 сентября.