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Лицеист из Бишкека занял третье место на международной олимпиаде по информатике в Иране

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/litceist-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442163-ru.html

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В Бишкеке будут открыты 6 дополнительных избирательных участков

10 августа 2017, 15:27       Комментарии

БИШКЕК, 10.08.17 /Кабар/. Ученик 11-го класса Бишкекского лицея имени Чингиза Айтматова Жусубалиев Амангелди стал бронзовым призером на 29-Международной олимпиаде по информатике (IOI-2017) в Иране. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки КР.
По их данным, в составе сборной команды Кыргызстана на IOI-2017 также приняли участие: ученик 10-класса Каракольского лицея им Х.Карасаева Арсен Касымов, ученик 11-класса Ошского лицея "Сема" Акбар Мадаминов и ученик 11-класса Бишкекского лицея имени Ч.Айтматова Болот Бекболотов.
Олимпиада проходила с 26 июля по 4 августа 2017 года в городе Тегеран. Она является самой престижной олимпиадой среди школьников всего мира. Всего в ней приняли участие 304 учащихся из 82 стран мира.
Сообщается, Международная олимпиада по информатике проходит каждый год на протяжении 29 лет. Участники состязания должны были продемонстрировать мастерство в решении и программировании алгоритмических задач.
Призовое место на International Informatic Olympiad 2017 является наивысшим достижением для школьников, выбравших информатику как профильную дисциплину, данная площадка дает возможность зачисления в самые престижные ВУЗы мира.

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