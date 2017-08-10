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Около 40% сельского населения не обеспечены чистой питьевой водой в достаточной мере, - первый вице-премьер М.Абулгазиев

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442161-ru.html

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Первым вице-мэром Бишкека назначен Ренат Макенов

10 августа 2017, 15:34       Комментарии

Несмотря на заметные успехи в деле обеспечения питьевой водой, большая часть населения республики до сих пор нуждается в питьевой воде. Об этом 10 августа сообщил первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев в ходе заседания координационной комиссии по реализации инвестпроектов в сфере питьевого водоснабжения. По его словам, в сельской местности около 40% населения не обеспечены безопасной питьевой водой в достаточной мере.
Перед правительством стоит большая задача по привлечению дополнительных инвестиционных средств в данный сектор, над решением которой Госстрой совместно с Минфином проводит определенную работу, сказал он.
"Стоит отметить, что образовавшийся в секторе питьевого водоснабжения сельской местности "вакуум", начиная с 2016 года с помощью Всемирного банка и Исламского банка развития вновь восполнился и начата реализация новой программы "Ала-Тоо булагы" на 94,2 млн долларов США по Ошской, Чуйской, Иссык-Кульской и Жалал-Абадской областям в 141 сельском населенном пункте, в которых проживают более 250 тыс. человек", - заключил М.Абулгазиев.

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