Около 40% сельского населения не обеспечены чистой питьевой водой в достаточной мере, - первый вице-премьер М.Абулгазиев

10 августа 2017, 15:34 Комментарии

Несмотря на заметные успехи в деле обеспечения питьевой водой, большая часть населения республики до сих пор нуждается в питьевой воде. Об этом 10 августа сообщил первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев в ходе заседания координационной комиссии по реализации инвестпроектов в сфере питьевого водоснабжения. По его словам, в сельской местности около 40% населения не обеспечены безопасной питьевой водой в достаточной мере.

Перед правительством стоит большая задача по привлечению дополнительных инвестиционных средств в данный сектор, над решением которой Госстрой совместно с Минфином проводит определенную работу, сказал он.

"Стоит отметить, что образовавшийся в секторе питьевого водоснабжения сельской местности "вакуум", начиная с 2016 года с помощью Всемирного банка и Исламского банка развития вновь восполнился и начата реализация новой программы "Ала-Тоо булагы" на 94,2 млн долларов США по Ошской, Чуйской, Иссык-Кульской и Жалал-Абадской областям в 141 сельском населенном пункте, в которых проживают более 250 тыс. человек", - заключил М.Абулгазиев.