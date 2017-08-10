В пресс-службе Генштаба Вооруженных сил не знают год выпуска самолетов Ан-26, полученных от России

10 августа 2017, 15:36 Комментарии

Пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана не знает, в каком году были выпущены полученные от России военные самолеты Ан-26.

Однако представители пресс-службы отметили, что данные самолеты не новые. "Они не прямиком с завода. Но мы не располагаем данными о годе выпуска", - сказали в пресс-службе.

Сегодня, 10 августа, на российской авиабазе "Кант" Министерство обороны России передало 2 самолета Ан-26 и самолетный ангар Генеральному штабу Вооруженных сил Кыргызстана. Авиалайнеры были переданы на безвозмездной основе.

Согласно тактико-техническим характеристикам, самолет вмещает в себя 38 пассажиров и экипаж из 5 человек. В полете может достичь скорости 540 км/ч, крейсерская скорость составляет 435 км/ч. Практическая дальность полета составляет 1,1 тыс. км. Размах крыла самолета составляет 29,2 метра, масса самолета - 15 тыс. 850 кг, максимальная взлетная масса - 24 тыс. кг. Грузоподъемность - 5,5 тонны.

В самолете имеются два турбовинтовых высотных двигателя АИ-24ВТ. Он является улучшенной модификацией широкоизвестного базового двигателя АИ-24 и используется с назначенным ресурсом 15 тыс. ч на самолетах, выполняющих перевозки на линиях средней протяженности.