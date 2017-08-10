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Мэр: Аттракционы в парке Ататюрка, не отвечающие требованиям, будут демонтированы

 

Фотографии: akipress.kg

     

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442159-ru.html

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10 августа 2017, 15:38       Комментарии

Аттракционы в парке Ататюрка, не отвечающие требованиям, будут демонтированы. Об этом 10 августа журналистам сообщил мэр Бишкека Албек Ибраимов. По его словам, многие детские развлекательные аттракционы находились в парке незаконно.
"Мы передали все детские развлекательные аттракционы на баланс Управления муниципальной собственности. Я хочу подчеркнуть, что передали на баланс не парк, не деревья, а именно эти аттракционы, которые находятся на территории парка. Передали, чтобы проверить их техническое состояние, договора, потому что на протяжении многих лет эти развлекательные аттракционы, учреждения не имели договорных отношений с муниципалитетом", - сказал он.
"Они будут заключать договора, будут проверятся на соответствие техническим требованиям. Если они им соответствуют, то с ними продлят договора, а если нет, то на демонтаж", - добавил А.Ибраимов.

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