Мэр: Аттракционы в парке Ататюрка, не отвечающие требованиям, будут демонтированы

10 августа 2017, 15:38 Комментарии

Аттракционы в парке Ататюрка, не отвечающие требованиям, будут демонтированы. Об этом 10 августа журналистам сообщил мэр Бишкека Албек Ибраимов. По его словам, многие детские развлекательные аттракционы находились в парке незаконно.

"Мы передали все детские развлекательные аттракционы на баланс Управления муниципальной собственности. Я хочу подчеркнуть, что передали на баланс не парк, не деревья, а именно эти аттракционы, которые находятся на территории парка. Передали, чтобы проверить их техническое состояние, договора, потому что на протяжении многих лет эти развлекательные аттракционы, учреждения не имели договорных отношений с муниципалитетом", - сказал он.

"Они будут заключать договора, будут проверятся на соответствие техническим требованиям. Если они им соответствуют, то с ними продлят договора, а если нет, то на демонтаж", - добавил А.Ибраимов.