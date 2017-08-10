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Кыргызстанские паломники, прибывшие в Медину, начали посещение основных мечетей города

 

Фотографии: akipress.kg

  

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442158-ru.html

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10 августа 2017, 15:38       Комментарии

Кыргызстанские паломники, прибывшие в Медину, посещают основные мечети города. Об этом говорится на сайте ДУМК.
В Медине сейчас находятся кыргызстанцы, вылетевшие из Бишкека 7-8-9 августа.
Паломники начинают хадж и посетили мечети Куба, Кыбалтейин и Жума, расположенные в городе Медина.
"Прибывшие из Бишкека 900 паломников начали хадж в мечети пророка. Многие паломники, кто впервые совершает хадж волнуются. Сейчас сотрудники ДУМК, а также имамы провдят лекции и объясняют правила", - говорится в сообщении.

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