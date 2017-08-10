Кыргызстанские паломники, прибывшие в Медину, начали посещение основных мечетей города

10 августа 2017, 15:38 Комментарии

Кыргызстанские паломники, прибывшие в Медину, посещают основные мечети города. Об этом говорится на сайте ДУМК.

В Медине сейчас находятся кыргызстанцы, вылетевшие из Бишкека 7-8-9 августа.

Паломники начинают хадж и посетили мечети Куба, Кыбалтейин и Жума, расположенные в городе Медина.

"Прибывшие из Бишкека 900 паломников начали хадж в мечети пророка. Многие паломники, кто впервые совершает хадж волнуются. Сейчас сотрудники ДУМК, а также имамы провдят лекции и объясняют правила", - говорится в сообщении.