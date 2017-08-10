Доллар США: 69.4053 (+0.0653) 
Евро: 81.4298 (-0.4434) 
Золото: 40.77 $/гр (+0.21) 
Серебро: 0.53 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Гособвинение просит для Текебаева 10 лет тюрьмы, для Чотонова — 8 лет лишения свободыГособвинение просит для Текебаева 10 лет тюрьмы, для Чотонова — 8 лет лишения свободыЛицеист из Бишкека занял третье место на международной олимпиаде по информатике в ИранеЛицеист из Бишкека занял третье место на международной олимпиаде по информатике в Иране

Дело Текебаева: В суде начались прения сторон, адвокаты защищают клиента

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364612_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442157-ru.html

Похожие новости

Дело Текебаева: Госадвокат просит оправдать подсудимых

Кыргызстанские паломники, прибывшие в Медину, начали посещение основных мечетей города

Член ЦИК: До победного "Ура!" адвокатам Текебаева еще далеко

Верховный суд принял сторону Текебаева в споре с ЦИК — адвокат

Адвокат: Родителей, которые покрывают насильников своих детей, надо судить

10 августа 2017, 15:34       Комментарии

В Первомайском районом суде города Бишкек идет судебное разбирательство по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Отметим, сегодня, 10 августа, начались прения сторон.
Адвокат подсудимых Чинара Джакупбекова вновь ходатайствовала с просьбой отложить процесс и дать еще время на подготовку к прениям. Однако судья Айбек Эрнис уулу не поддержал данное ходатайство.
В итоге в ходе прений защитник Джакупбекова призвала суд, вынося приговор, принять взвешенное решение, основываясь лишь на конкретных фактах и доказательствах. Она также отметила, что сторона обвинения привела множество псевдодоказательств, которые, согласно закону, нельзя учитывать при вынесении решения.
"Моего подсудимого обвиняют в коррупции и в незаконном получении благ. Обвинение считает, что, обладая властными полномочиями, он в корыстных целях использовал свое положение. Кроме того, для достижения преступного замысла Текебаев вступил в контакт с российским бизнесменом, чтобы создать условия для вхождения его в ЗАО "Альфа Телеком". Органами следствия предъявлено обвинение, но не которые доказательства вины подсудимого не соответствуют фактическим обстоятельствам. Я надеюсь, что суд будет решать судьбу моего подсудимого, опираясь на реальные доказательства, и вынесет обоснованный оправдательный вердикт", - сказала адвокат.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум