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ЦИК не допустила Садыра Жапарова к президентским выборам

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364613_ci...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442156-ru.html

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10 августа 2017, 15:36       Комментарии

Экс-депутату Садыру Жапарову отказано в регистрации его кандидатуры на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщили в Центризбиркоме.
Сегодня на заседании в ЦИКе рассмотрели вопрос о кандидатуре Садыра Жапарова. Большинство членов комиссии сошлись во мнении, что имеющаяся судимость Жапарова в 2013 году не позволяет допустить его к участию в выборах, и ему было отказано в регистрации.
Напомним, в октябре 2013 года на него было возбуждено уголовное дело за попытку насильственного захвата власти, за что он был приговорен к году и пяти месяцам лишения свободы. После освобождения из тюрьмы Жапаров уехал из страны, вернулся весной этого года и сразу был взят под стражу по обвинению в нескольких статьях по массовым беспорядкам в Иссык-Кульской области. Суд оправдал Жапарова по трем статьям - "Хулиганство", "Угроза убийством" и "Применение насилия в отношении представителя власти". Однако подсудимый признан виновным по статье "Захват заложников" и приговорен к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы.

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