Дело Текебаева: Обвинение просит 10 и 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества

10 августа 2017, 15:40 Комментарии

В Первомайском районом суде города Бишкек идет судебное разбирательство по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Отметим, сегодня, 10 августа, начались прения сторон.

Так, в ходе судебного процесса гособвинение запросило 10 лет лишения свободы для Омурбека Текебаева с конфискацией имущества.

Для экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова обвинение запросило 8 лет лишения свободы, также с конфискацией имущества. Кроме того, прокурор попросил запретить обоим подсудимым три года работать на государственных должностях.

В настоящее время прения сторон продолжаются.