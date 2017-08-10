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Дело Текебаева: Обвинение просит 10 и 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364615_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442155-ru.html

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10 августа 2017, 15:40       Комментарии

В Первомайском районом суде города Бишкек идет судебное разбирательство по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Отметим, сегодня, 10 августа, начались прения сторон.
Так, в ходе судебного процесса гособвинение запросило 10 лет лишения свободы для Омурбека Текебаева с конфискацией имущества.
Для экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова обвинение запросило 8 лет лишения свободы, также с конфискацией имущества. Кроме того, прокурор попросил запретить обоим подсудимым три года работать на государственных должностях.
В настоящее время прения сторон продолжаются.

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