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Дело Райкана Тологонова. Суд отложили из-за болезни подсудимого

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364606_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442154-ru.html

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10 августа 2017, 15:46       Комментарии

Сегодня, 10 августа, в Первомайском суде на 16 августа отложили судебное заседание по делу экс-депутата Райкана Тологонова. Отметим, его обвиняют в мародерстве во время апрельских событий 2010 года.
В начале процесса подсудимый ходатайствовал о переносе заседания, так как его состояние здоровья не позволяет ему сидеть долго и у него стеноз шейных узлов. "Сейчас у меня приступы, и в любой момент может случиться инсульт, так как 75% крови не поступает в мозг. Сейчас мне нужен покой", - сказал он.
Также Тологонов отметил, что его сопровождает фельдшер, у которой даже нет элементарных препаратов на случай, если с ним что-нибудь случится. Также фельдшер отметила, что других врачей не было и в санчасти отправили ее сопровождать подсудимого.
Однако сторона обвинения выступила против, так как есть свидетели, которые приехали с регионов и ждут.
Несмотря на это судья Марат Сыдыков удовлетворил ходатайство и отложил процесс.
Напомним, ГКНБ задержал экс-депутата парламента от фракции "Ата Мекен" Райкана Тологонова по факту мародерства в апреле 2010 года. Предполагается, что тогда в Бишкеке группа лиц под его руководством совершала грабежи офисов, жилых домов, в том числе и принадлежавших семье Бакиевых и их приближенным. 28 марта Райкану Тологонову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 30 ч.4, ст. 167 ("Организация грабежа"), ст. 174 ("Организация умышленного уничтожения и повреждения имущества"), ст. 241 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, боеприпасов, взрывчатых веществ"). Первомайский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ КР сроком до окончания следствия.

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