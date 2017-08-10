Доллар США: 69.4053 (+0.0653) 
Евро: 81.4298 (-0.4434) 
Золото: 40.77 $/гр (+0.21) 
Серебро: 0.53 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Мы высадим в 3 раза больше деревьев взамен негодных, - мэр А.ИбраимовМы высадим в 3 раза больше деревьев взамен негодных, - мэр А.ИбраимовВопрос переноса Ошского рынка за пределы Бишкека пока только идея акима, - мэр А.ИбраимовВопрос переноса Ошского рынка за пределы Бишкека пока только идея акима, - мэр А.Ибраимов

В Кыргызстане внедрят информационную систему рынка труда

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442153-ru.html

Похожие новости

Кыргызстан потерял одну позицию и занимает 128 место в рейтинге ФИФА

Кыргызстанские паломники, прибывшие в Медину, начали посещение основных мечетей города

Рынок труда Кыргызстана будет объединен в единую базу в интернет сети

В МИДе дали разъяснения по запуску в КР системы "Электронная виза"

Как кыргызстанцы покупают квартиры, зарабатывая на подписчиках в соцсетях

10 августа 2017, 15:13       Комментарии

Министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова и руководитель программы Германского общества международного сотрудничества GIZ Агнес Волльшлегер обсудили вопросы внедрения информационной системы рынка труда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Представители GIZ проинформировали о том, что для 176 сотрудников отдела по содействию занятости районных управлений социального развития организованы тренинги по обучению программы для введения учета информации о рынке труда в единой базе данных.
"Таким образом, безработным гражданам через интернет-портал будет предоставлена уникальная возможность по поиску подходящей работы, трудоустройству, в том числе на общественные оплачиваемые работы, обучению дополнительной профессии, которые на сегодняшний день востребованы на рынке труда", – говорится в сообщении.
По словам Агнес Волльшлегер, сейчас идет процесс подготовки веб-портала, где будет предоставлена вся информация для безработных граждан.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум