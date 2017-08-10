В Кыргызстане внедрят информационную систему рынка труда

10 августа 2017, 15:13 Комментарии

Министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова и руководитель программы Германского общества международного сотрудничества GIZ Агнес Волльшлегер обсудили вопросы внедрения информационной системы рынка труда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Представители GIZ проинформировали о том, что для 176 сотрудников отдела по содействию занятости районных управлений социального развития организованы тренинги по обучению программы для введения учета информации о рынке труда в единой базе данных.

"Таким образом, безработным гражданам через интернет-портал будет предоставлена уникальная возможность по поиску подходящей работы, трудоустройству, в том числе на общественные оплачиваемые работы, обучению дополнительной профессии, которые на сегодняшний день востребованы на рынке труда", – говорится в сообщении.

По словам Агнес Волльшлегер, сейчас идет процесс подготовки веб-портала, где будет предоставлена вся информация для безработных граждан.