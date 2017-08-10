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Гособвинение просит для Текебаева 10 лет тюрьмы, для Чотонова — 8 лет лишения свободы

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/gosobv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442152-ru.html

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10 августа 2017, 15:35       Комментарии

В Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.
В ходе процесса выяснилось, что в зале отсутствуют два адвоката Текебаева, в связи с чем была приглашена госадвокат Чоноева. Судья поинтересовался мнением участников процесса. Адвокаты Чотонова просили отложить слушание из-за отсутствия двух защитников.
Адвокат Чынара Джакупбекова добавила, что ее заставили прийти сюда, так как процесс в Ленинском райсуде по делу Аиды Саляновой отложили. Подсудимые также просили отложить слушание и добавили, что завтра все адвокаты будут на процессе. Однако обвинение попросило продолжить слушание.
В итоге суд продолжился, с прениями выступил прокурор, который попросил для Текебаева 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества и без права занимать госдолжности в течении 3 лет. Для Чотонова гособвинение просит 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и без права занимать госдолжности в течении 3 лет.
Напомним, 26 февраля 2017 года в рамках возбужденного уголовного дела О.Текебаев и Д.Чотонов были задержаны по подозрению в коррупции. 21 апреля 2017 года им было предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 303 ("Коррупция") УК КР. Текебаев обвиняется в том, что пытался продать контрольный пакет акций государственного сотового оператора "Мегаком" российскому бизнесмену Леониду Маевскому, взяв у него $1 миллион. Однако сделка не состоялась, так как депутаты отказались поддержать продажу "Мегакома".

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