Доллар США: 69.4053 (+0.0653) 
Евро: 81.4298 (-0.4434) 
Золото: 40.77 $/гр (+0.21) 
Серебро: 0.53 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Вопрос переноса Ошского рынка за пределы Бишкека пока только идея акима, - мэр А.ИбраимовВопрос переноса Ошского рынка за пределы Бишкека пока только идея акима, - мэр А.ИбраимовАвтор книги "Кыргызы — не мусульмане": Я писал только о традициях кыргызовАвтор книги "Кыргызы — не мусульмане": Я писал только о традициях кыргызов

В Кемине река Чу вышла из берегов: под угрозой фермерское хозяйство и ЛЭП

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kemine-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442151-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке 10 инвалидов находятся под угрозой остаться на улице

Международная конференция в Катаре "Свобода слова перед лицом угроз" призвала бороться с культурой безнаказанности в отношении прессы

Кандидатов в президенты уже 53. О своих амбициях заявил глава крестьянского хозяйства

Глава крестьянского хозяйства тоже поборется за пост президента Кыргызстана

Глава угрозыска в Нарыне получил 8 лет за пытки и мошенничество

10 августа 2017, 15:00       Комментарии

БИШКЕК, 10.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В селе Жаны-Алыш Кеминского района Чуйской области река Чу вышла из берегов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.
По их данным, подъем уровня воды в реке начался 8 августа. Сегодня водой уже охвачено от 6 до 8 метров прибрежной зоны реки. Данная ситуация создает угрозу фермерскому хозяйству сельчан, линиям электропередач, а также трем домам вблизи реки.
Ранее МЧС запускало штормовое предупреждение о том, что с 11 числа по республике ожидаются осадки, а в горных районах вероятен снег. Подобные изменения погоды могут повлечь за собой и увеличение уровня воды в реках.
Пресс-служба МЧС пояснила, что меры по предотвращению последствий затопления села Жаны-Алыш рекой Чу должны быть предприняты органами местного самоуправления. В случае если им потребуется помощь в проведении дренажных работ, то им необходимо обратиться в местные службы МЧС и после оценки уровня угрозы совместно начать работу по предотвращению потопа.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум