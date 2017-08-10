В Кемине река Чу вышла из берегов: под угрозой фермерское хозяйство и ЛЭП

10 августа 2017, 15:00 Комментарии

БИШКЕК, 10.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В селе Жаны-Алыш Кеминского района Чуйской области река Чу вышла из берегов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По их данным, подъем уровня воды в реке начался 8 августа. Сегодня водой уже охвачено от 6 до 8 метров прибрежной зоны реки. Данная ситуация создает угрозу фермерскому хозяйству сельчан, линиям электропередач, а также трем домам вблизи реки.

Ранее МЧС запускало штормовое предупреждение о том, что с 11 числа по республике ожидаются осадки, а в горных районах вероятен снег. Подобные изменения погоды могут повлечь за собой и увеличение уровня воды в реках.

Пресс-служба МЧС пояснила, что меры по предотвращению последствий затопления села Жаны-Алыш рекой Чу должны быть предприняты органами местного самоуправления. В случае если им потребуется помощь в проведении дренажных работ, то им необходимо обратиться в местные службы МЧС и после оценки уровня угрозы совместно начать работу по предотвращению потопа.