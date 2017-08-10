Доллар США: 69.4053 (+0.0653) 
Евро: 81.4298 (-0.4434) 
Золото: 40.77 $/гр (+0.21) 
Серебро: 0.53 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Автор книги "Кыргызы — не мусульмане": Я писал только о традициях кыргызовАвтор книги "Кыргызы — не мусульмане": Я писал только о традициях кыргызовА.Джаналиев о президенте Монголии: "Он удивительная и творческая личность"А.Джаналиев о президенте Монголии: "Он удивительная и творческая личность"

В МИДе дали разъяснения по запуску в КР системы "Электронная виза"

Источник:
http://kabar.kg/news/v-mide-da...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442150-ru.html

Похожие новости

В Кыргызстане внедрят информационную систему рынка труда

МИД дал разъяснения по вопросу запуска в КР системы "Электронная виза"

МИД КР презентовало новую систему "Электронная виза"

Глава Минздрава рассказал Атамбаеву о проводимых реформах в системе здравоохранения

"Кыргызтелеком" уверяет, что имеет все возможности для запуска "Безопасного города" в Бишкеке и Оше

10 августа 2017, 14:57       Комментарии

БИШКЕК, 10 АВГУСТА /Кабар/. В связи с многочисленными обращениями Министерство иностранных дел Кыргызстана разъясняет некоторые основные моменты, связанные с работой системы "Электронная виза" в рамках национального проекта "Таза Коом".
Введение системы "Электронная виза" не значит отмену действия стандартной системы получения виз, когда в паспорт иностранца вклеивается визовый стикер. Как и раньше, иностранные граждане могут обращаться в посольства, консульства, визовые пункты и получать визы. При этом, с вводом новой системы появилась альтернатива – получить визу как обычно или через Интернет, практически не выходя из дома или офиса.
Кроме того, начало работы новой визовой системы не отменяет действие Закона Кыргызской Республики от 21 июля 2012 года №121 "О введении безвизового режима для граждан некоторых государств сроком до 60 дней". Таким образом, граждане государств, включенных в список безвизовых стран, как и ранее, могут въезжать, следовать транзитом, а также выезжать из Кыргызстана без виз.
Получить визу в электронном формате могут граждане всех стран, признанных ООН, а также лица без гражданства, имеющие проездные документы. При этом, в случае если для граждан некоторых стран не требуется виза для посещения Кыргызской Республики, система "Электронная виза" сообщит заявителю об отсутствии необходимости получения визы в начале процедуры подачи заявки.
Иностранные граждане, получившие электронные визы, могут въезжать и выезжать из территории Кыргызстана через три основных контрольно-пропускных пункта: международный аэропорт "Манас", международный аэропорт "Ош", а также через пункт пропуска "Акжол" на границе Кыргызстана и Казахстана.
Министерство иностранных дел Кыргызской Республики напоминает, что система "Электронная виза" начнет работу с 1 сентября 2017 года.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум