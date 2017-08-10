Рынок труда Кыргызстана будет объединен в единую базу в интернет сети

10 августа 2017, 15:13 Комментарии

БИШКЕК, 10.08.17 /Кабар/. В Кыргызстане планируется создать единый интернет-портал, где будет собираться вся информация по активным вакансиям в стране. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития КР.

По их данным, вопросы по данному проекту были обсуждены вчера на встрече министра труда и социального развития Таалайгуль Исакуновой с руководителем программы Германского общества международного сотрудничества GIZ Агнес Волльшлегер.

В ходе встречи представители Германского общества проинформировали о том, что для 176 сотрудников отдела по содействию занятости районных управлений социального развития организованы тренинги по обучению программы для введения учета информации о рынке труда в единой базе данных.

По словам Агнес Волльшлегер, сейчас идет процесс подготовки веб-портала, где будет предоставлена вся информация для безработных граждан.

Сообщается, что таким образом безработным гражданам через интернет-портал будет предоставлена уникальная возможность по поиску подходящей работы, трудоустройству, в том числе на общественные оплачиваемые работы, обучению дополнительной профессии, которые на сегодняшний день востребованы на рынке труда.

Исакунова в свою очередь отметила, что Министерство приложит все усилия для успешной реализации проекта, в котором повысится эффективность услуг, предоставляемых службами занятости, а также в укреплении контактов между работодателями и ищущими работу.