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Рынок труда Кыргызстана будет объединен в единую базу в интернет сети

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/rynok-tru...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442149-ru.html

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10 августа 2017, 15:13       Комментарии

БИШКЕК, 10.08.17 /Кабар/. В Кыргызстане планируется создать единый интернет-портал, где будет собираться вся информация по активным вакансиям в стране. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития КР.
По их данным, вопросы по данному проекту были обсуждены вчера на встрече министра труда и социального развития Таалайгуль Исакуновой с руководителем программы Германского общества международного сотрудничества GIZ Агнес Волльшлегер.
В ходе встречи представители Германского общества проинформировали о том, что для 176 сотрудников отдела по содействию занятости районных управлений социального развития организованы тренинги по обучению программы для введения учета информации о рынке труда в единой базе данных.
По словам Агнес Волльшлегер, сейчас идет процесс подготовки веб-портала, где будет предоставлена вся информация для безработных граждан.
Сообщается, что таким образом безработным гражданам через интернет-портал будет предоставлена уникальная возможность по поиску подходящей работы, трудоустройству, в том числе на общественные оплачиваемые работы, обучению дополнительной профессии, которые на сегодняшний день востребованы на рынке труда.
Исакунова в свою очередь отметила, что Министерство приложит все усилия для успешной реализации проекта, в котором повысится эффективность услуг, предоставляемых службами занятости, а также в укреплении контактов между работодателями и ищущими работу.

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