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Мы высадим в 3 раза больше деревьев взамен негодных, - мэр А.Ибраимов

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442147-ru.html

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10 августа 2017, 15:24       Комментарии

В Бишкеке будут высажены в 3 раза больше деревьев взамен негодных, сказал 10 августа мэр Бишкека Албек Ибраимов, комментируя вопрос вырубки деревьев в столице.
Журналисты попросили мэра прокомментировать мнения экологов о том, что "город лысеет".
"Это мнение экологов и оно имеет место быть. Мы в этом году идем на переломный момент, мы взяли на себя обязательство - высадим в 3 раза больше деревьев вместо негодных.
Сейчас температура воздуха 40 градусов, а самые благоприятные условия для высадки деревьев - 22 градуса. В сентябре, если будет 22 градуса, начнем сажать. Посадка может продлиться до поздней осени, до минусовой температуры. Поскольку те деревья, которые мы приобрели, позволяют высаживать их практически круглогодично. Они с защищенной прикорневой системой", - сказал он.
А.Ибраимов добавил, что посадка новых деревьев будет производиться не только на территориях, где строятся новые дороги, но и в парках.
"Основной упор будет вдоль проезжей части. Как вы помните, был объявлен тендер на 51 млн сомов, тендер провели на 36 млн сомов. В первый раз не было участников тендера, потому что ни один поставщик не мог выполнить критерии, которые мы поставили. Во второй раз тендер прошел, было вскрытие документов и есть поставщик, выигравший тендер", - сказал мэр.

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