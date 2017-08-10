Мы высадим в 3 раза больше деревьев взамен негодных, - мэр А.Ибраимов

10 августа 2017, 15:24 Комментарии

В Бишкеке будут высажены в 3 раза больше деревьев взамен негодных, сказал 10 августа мэр Бишкека Албек Ибраимов, комментируя вопрос вырубки деревьев в столице.

Журналисты попросили мэра прокомментировать мнения экологов о том, что "город лысеет".

"Это мнение экологов и оно имеет место быть. Мы в этом году идем на переломный момент, мы взяли на себя обязательство - высадим в 3 раза больше деревьев вместо негодных.

Сейчас температура воздуха 40 градусов, а самые благоприятные условия для высадки деревьев - 22 градуса. В сентябре, если будет 22 градуса, начнем сажать. Посадка может продлиться до поздней осени, до минусовой температуры. Поскольку те деревья, которые мы приобрели, позволяют высаживать их практически круглогодично. Они с защищенной прикорневой системой", - сказал он.

А.Ибраимов добавил, что посадка новых деревьев будет производиться не только на территориях, где строятся новые дороги, но и в парках.

"Основной упор будет вдоль проезжей части. Как вы помните, был объявлен тендер на 51 млн сомов, тендер провели на 36 млн сомов. В первый раз не было участников тендера, потому что ни один поставщик не мог выполнить критерии, которые мы поставили. Во второй раз тендер прошел, было вскрытие документов и есть поставщик, выигравший тендер", - сказал мэр.