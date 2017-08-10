Возможно ли воплощение мечты Акаева и Бакиева - приватизировать страну?

10 августа 2017, 14:48 Комментарии

Власть не только развращает, как говорится в известном изречении, но, как показал опыт Кыргызстана, еще и значительно обогащает. Даже сказочно.

"Голубой мечтой" прежних режимов Акаева и Бакиева, свергнутых и позорно бежавших из страны, было создание некоего закрытого акционерного общества "Кыргызстан", когда львиная доля национального богатства принадлежала бы правящая клике (точнее правящей семье), а оставшаяся часть делилась бы между теми, кто близок семье. А народу, как говорится, остатки с барского стола.

Власть и иллюзия безнаказанности настолько ослепляли семейки Акаева и Бакиева, что они в конце концов уже перестали замечать народ, видя в нем какую-то серую массу, которой можно манипулировать как угодно и как душа пожелает. Только вот просчитались. Но соблазн остался, и может даже при определенных условиях снова найти тех, кто попытается повторить трагический опыт Акаевых и Бакиевых. Увы, но, как показывает опыт постапрельской ситуации в стране, есть достаточно людей, которые готовы конвертировать свои властные полномочия, политическое влияние в звонкую монету. Правда, после изобличений, эти люди чудесным образом превращаются в оппозиционеров, но, как говорится, это уже другая история.

Нас больше интересует иной вопрос. На фоне предстоящих президентских выборов возникают опасения, что победитель снова пойдет по пути семейного правления и попытается создать соответствующую экономическую инфраструктуру, чтобы иметь хорошую финансовую подпитку для себя любимого и своих ближних. Стоит отметить, что такой тезис, как элемент черного пиара, используется против так называемого кандидата в президенты от власти С. Жээнбекова. Мол, его братья и другие родственники сразу же начнут делить государственный пирог. Ход - политтехнологический, конечно, рассчитанный на простого обывателя, который должен испугаться. Но давайте снова рассмотрим семьи других кандидатов в президенты уже на предмет наличия среди родственников людей, которые имеют предпринимательский дар.

Ведь и Акаев, и Бакиев всегда оправдывались тем, что Айдар, Максим или Адиль Тойгонбаев, другие родственники богатеют исключительно из-за своих деловых качеств. Они настолько были даровиты в бизнесе, что, в конце концов, бежали из страны, прихватив сотни миллионов долларов США.

Итак, надо подойти проще. Каждый рассмотренный кандидат будет председателем совета директоров ЗАО "Кыргызстан", а в сам совет будут входить родственники. Причем мы отметим, что каждый обладающий предпринимательским даром родственник уже может нести потенциальную угрозу и стать инициатором создания ЗАО "Кыргызстан".

Сразу отметим, что все указанные кандидаты, кроме С. Жээнбекова, выходцы из бизнеса. Они, по их словам, добились успехов своим трудом. Хотя, конечно, если покопаться в СМИ, складывается несколько иная картина. К примеру, когда пишут о Бабанове часто упоминаются истории с авторынком в селе Военно-Антоновка. Первый хозяин которого Воробьев, по его словам, был вынужден уступить рынок покойному Ж. Сурабалдиеву. Потом после убийства Сурабалдиева рынок перешел Бабанову.

Также привлекли внимание общественности споры вокруг компании "ВОССТ" (кстати, из телерадиокомпании с одноименным названием был создан телеканал, который сейчас называется НТС), которые доходили до печальных для одной стороны последствий. Бывший владелец Хон не раз обвинял Бабанова в рейдерском захвате своего имущества и физическом насилии со стороны Омурбека Токтогуловича. Было достаточно скандальных публикаций, где бывшая владелица банка "Кыргызстан" Шарипа Садыбакасова также рассказывала о чуть ли не рейдерском захвате своего банка Бабановым. Все это можно найти в открытых источниках.

Были публикации и о Сариеве, о том, как якобы при содействии прежних властей он приватизировал несколько зданий в Бишкеке. А по Торобаеву чаще шли публикации, что он лоббирует интересы мукомолов в парламенте. Впрочем, в эпоху первоначального накопления капитала, как сейчас называют лихие 90-е (конец) и начало 2000-х, он часто зарабатывался не всегда законным путем. А при сложившейся системе при Акаеве и Бакиеве близость к власти давала широкие возможности для амбициозных бизнесменов.

Жээнбекова можно назвать крупным фермером. У него достаточно большое количество участков и зеленых насаждений - общая площадь составляет около 176,04 га. У премьера есть еще дом, дачный участок и торговый павильон.

По данным СМИ, Омурбек Бабанов за 2016 год заработал на должности депутата чуть более миллиона сомов. Дополнительным источником заработка для него стали проценты от вкладов - на них Бабанов заработал около 6,1 млн сомов.

За лидером "Республики" числится дом площадью 324 квадратных метров. У депутата нет зарегистрированного за ним автомобиля.

За 2016 год родственник Бабанова заработал 34,6 млн сомов, а потратил почти в восемь раз больше - 272,7 млн сомов. На месте основной работы близкий родственник депутата заработал почти 2,6 млн сомов. Продажа автомобиля принесла ему еще 3,7 миллиона.

У родственника Бабанова также есть квартира площадью 91,7 квадратных метра и автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, 2012 года выпуска. А вы еще называете его миллиардером - у человека даже нет собственного авто. Смешно даже.

Таким образом, таблица наглядно показывает, какие кандидаты могут стать потенциальными председателями совета директоров ЗАО "Кыргызстан" и распределить богатство страны между своими предприимчивыми родственниками. Надо исходить из наличия членов клана, имеющих дар бизнесмена. Но повторимся, все строится по аналогии с режимами Акаева и Бакиева.

Вопрос только в том, готов ли народ снова оказаться в положении серой массы, питаться "остатками с барского стола".