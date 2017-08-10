Кыргызский школьник завоевал "бронзу" на международной олимпиаде по информатике в Иране

10 августа 2017, 14:57 Комментарии

Ученик 11-го класса бишкекского лицея имени Ч.Айтматова Жусубалиев Амангелди стал бронзовым призером на 29-Международной олимпиаде по информатике (IOI-2017) в Иране, сообщает пресс-служба образовательного учреждения "Сапат".

С 26 июля по 4 августа 2017 года в Тегеране прошла 29-Международная олимпиада по информатике — самая престижная олимпиада среди школьников всего мира, в которой приняли участие 304 учащихся из 82 стран мира.

Международная олимпиада по информатике проходит каждый год на протяжении 29 лет. Участники состязания должны были продемонстрировать мастерство в решении и программировании алгоритмических задач.

Призовое место на International Informatic Olympiad 2017 является наивысшим достижением для школьников выбравших информатику как профильную дисциплину, данная площадка дает возможность зачисления в самые престижные вузы мира.