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Автор книги "Кыргызы — не мусульмане": Я писал только о традициях кыргызовАвтор книги "Кыргызы — не мусульмане": Я писал только о традициях кыргызовА.Джаналиев о президенте Монголии: "Он удивительная и творческая личность"А.Джаналиев о президенте Монголии: "Он удивительная и творческая личность"

Кыргызский школьник завоевал "бронзу" на международной олимпиаде по информатике в Иране

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442145-ru.html

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10 августа 2017, 14:57       Комментарии

Ученик 11-го класса бишкекского лицея имени Ч.Айтматова Жусубалиев Амангелди стал бронзовым призером на 29-Международной олимпиаде по информатике (IOI-2017) в Иране, сообщает пресс-служба образовательного учреждения "Сапат".
С 26 июля по 4 августа 2017 года в Тегеране прошла 29-Международная олимпиада по информатике — самая престижная олимпиада среди школьников всего мира, в которой приняли участие 304 учащихся из 82 стран мира.
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Призовое место на International Informatic Olympiad 2017 является наивысшим достижением для школьников выбравших информатику как профильную дисциплину, данная площадка дает возможность зачисления в самые престижные вузы мира.

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