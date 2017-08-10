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Автор книги "Кыргызы — не мусульмане": Я писал только о традициях кыргызов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/avtor-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442144-ru.html

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10 августа 2017, 14:59       Комментарии

Автор книги "Кыргызы — не мусульмане", главный редактор газеты «Учур» Зулпукаар Сапанов считает, что его обвинили в разжигании межрелигиозной розни незаконно, а экспертиза по произведению была проведена однобоко и необъективно. Об этом журналист заявил в интервью K-News.
По его словам, в книге шло повествование о генеалогическом древе ("Санжыра") и традициях кыргызского народа.
"В книге подробно описано, в чем ходили кыргызы, во что верили и какие традиции соблюдали. Также я постарался проанализировать слова некоторых религиозных деятелей про героя эпоса «Манас», которые отзывались о нем как об аферисте. Также я рассказал на страницах своей книги о том, что сегодня многие религиозные деятели запрещают плакальщикам (кошокчу) петь на похоронах, хотя этот обряд является часть культуры кыргызов. Мы должны уважать и сохранять свои традиции, свою культуру. Тот, кто теряет свои традиции и утрачивает язык, тот теряет свое государство", — отметил Зулпукаар Сапанов.
Относительно судебного разбирательства по скандальной публикации журналист уверен: при анализе книги специалисты, проводившие экспертизу произведения, отнеслись к своим обязанностям безответственно, проанализировав труд однобоко, поскольку сами являются приверженцами Ислама.
"Они сами читают намаз и поэтому прицепились к слову «религия» в моей книге. Именно поэтому, на мой взгляд, против меня завели уголовное дело за возбуждение религиозной вражды. Хотя об это не было и речи, вся книга состоит из моих аналитических записей на счет традиции, ни о каких призывах и провокациях в ней нет и речи", — пояснил он.
Напомним, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело, обвинив Сапанова в разжигании межрелигиозной розни. Расследовал громкое дело Госкомитет национальной безопасности КР. Рассмотрение уголовного дела проходит в Первомайском районном суде. Сегодня, 10 августа, судья должен был огласить приговор по делу Зулпукаара Сапанова, однако заседание перенесли на более поздний срок.

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