Автор книги "Кыргызы — не мусульмане": Я писал только о традициях кыргызов

10 августа 2017, 14:59 Комментарии

Автор книги "Кыргызы — не мусульмане", главный редактор газеты «Учур» Зулпукаар Сапанов считает, что его обвинили в разжигании межрелигиозной розни незаконно, а экспертиза по произведению была проведена однобоко и необъективно. Об этом журналист заявил в интервью K-News.

По его словам, в книге шло повествование о генеалогическом древе ("Санжыра") и традициях кыргызского народа.

"В книге подробно описано, в чем ходили кыргызы, во что верили и какие традиции соблюдали. Также я постарался проанализировать слова некоторых религиозных деятелей про героя эпоса «Манас», которые отзывались о нем как об аферисте. Также я рассказал на страницах своей книги о том, что сегодня многие религиозные деятели запрещают плакальщикам (кошокчу) петь на похоронах, хотя этот обряд является часть культуры кыргызов. Мы должны уважать и сохранять свои традиции, свою культуру. Тот, кто теряет свои традиции и утрачивает язык, тот теряет свое государство", — отметил Зулпукаар Сапанов.

Относительно судебного разбирательства по скандальной публикации журналист уверен: при анализе книги специалисты, проводившие экспертизу произведения, отнеслись к своим обязанностям безответственно, проанализировав труд однобоко, поскольку сами являются приверженцами Ислама.

"Они сами читают намаз и поэтому прицепились к слову «религия» в моей книге. Именно поэтому, на мой взгляд, против меня завели уголовное дело за возбуждение религиозной вражды. Хотя об это не было и речи, вся книга состоит из моих аналитических записей на счет традиции, ни о каких призывах и провокациях в ней нет и речи", — пояснил он.

Напомним, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело, обвинив Сапанова в разжигании межрелигиозной розни. Расследовал громкое дело Госкомитет национальной безопасности КР. Рассмотрение уголовного дела проходит в Первомайском районном суде. Сегодня, 10 августа, судья должен был огласить приговор по делу Зулпукаара Сапанова, однако заседание перенесли на более поздний срок.