А.Джаналиев о президенте Монголии: "Он удивительная и творческая личность"

10 августа 2017, 14:50 Комментарии

Художник из Кыргызстана Азамат Джаналиев провел 8 дней и ночей в пути, чтобы встретиться с президентом Монголии Халтмаагийн Баттулгой. Встреча состоялась вчера, 9 августа, в столице Монголии в городе Улан-Батор. Джаналиев достиг своей цели и подарил портрет новоизбранного президента Монголии своему адресанту, как символ дружбы двух наций. О том, как был пройден столь длинный путь и как прошла долгожданная встреча, Джаналиев рассказал в интервью Ассоль Молдокматовой.

- Азамат! Как был проложен маршрут до Монголии?

- Маршрут был проложен по следующему пути: Бишкек - Алмата-Усть-Каменогорск – Барнаул – Новосибирск – Красноярск – Иркутск – Улан-Батор. В дороге я провел 8 дней и ночей, перебираясь автостопом. Особую поддержку мне оказали кыргызы, проживающие в этих городах.

- В чем ты видишь и ощущаешь схожесть народов?

- Нас отличает только наша вера, то есть наша религия. А все остальное похоже один в один. Мы, кыргызы и монголы, кочевые народы и воины. Любим мясо и горы. Есть также сходство в характерах.

- Вчера тебе довелось увидеться с президентом Монголии. Кто оказал тебе в этом содействие? Как прошла ваша встреча и какие остались после нее впечатления?

- Господин Баттулга - удивительная личность. Я благодарен всем, кто поспособствовал нашей встрече, в особенности казахским братьям, которые более 200 лет проживают на территории Монголии. Также я благодарен и моим соотечественникам, работающим в Монголии и, конечно же, генеральному консулу Монголии в КР и его друзьям в Улан-Баторе. Без их помощи я один не смог бы добиться цели. Господин Баттулга принял мой подарок, и это уже говорит о многом.

- Что удивило и восхитило в нем больше всего?

- Удивительно, что господин Баттулга сам является творческой личностью, до сих пор пишет картины, эскизы и наброски. И, кстати, он мне подарил одну из своих работ с росписью. Он прям у себя в кабинете по вечерам сидит и рисует эскизные наброски карандашами. Это меня удивило.

- О чем будут твои дальнейшие работы?

- В течение семи лет в семи континентах, более чем в 70 странах будут созданы свыше 350 коллекционных и эксклюзивных картин, в которых будут изображены исторические и великие личности мира.

- Какая фраза из уст Баттулга запала в душу?

- Никогда не останавливайся!

- Да, верно! Остановка подобна смерти. Желаю тебе двигаться только вперёд!

Беседовала Ассоль Молдокматова