МИД дал разъяснения по вопросу запуска в КР системы "Электронная виза"

10 августа 2017, 14:22 Комментарии

В связи с многочисленными обращениями Министерство иностранных дел КР разъясняет некоторые основные моменты, связанные с работой системы "Электронная виза" в рамках национального проекта "Таза Коом".

Введение системы "Электронная виза" не означает отмену действия стандартной системы получения виз, когда в паспорт иностранца вклеивается визовый стикер. Как и раньше, иностранные граждане могут обращаться в посольства, консульства, визовые пункты и получать визы. При этом с вводом новой системы появилась альтернатива – получить визу как обычно или через интернет, практически не выходя из дома или офиса.

Кроме того, начало работы новой визовой системы не отменяет действие Закона КР от 21 июля 2012 года №121 "О введении безвизового режима для граждан некоторых государств сроком до 60 дней". Таким образом, граждане государств, включенных в список безвизовых стран, как и ранее, могут въезжать, следовать транзитом, а также выезжать из Кыргызстана без виз.

Получить визу в электронном формате могут граждане всех стран, признанных ООН, а также лица без гражданства, имеющие проездные документы. При этом в случае если для граждан некоторых стран не требуется виза для посещения Кыргызской Республики, система "Электронная виза" сообщит заявителю об отсутствии необходимости получения визы в начале процедуры подачи заявки.

Иностранные граждане, получившие электронные визы, могут въезжать и выезжать из территории Кыргызстана через три основных контрольно-пропускных пункта: международный аэропорт "Манас", международный аэропорт "Ош", а также через пункт пропуска "Акжол" на границе Кыргызстана и Казахстана.

МИД напоминает, что система "Электронная виза" начнет работу с 1 сентября 2017 года.