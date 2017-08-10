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Как приготовить жупка — рецепт от Sputnik

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442139-ru.html

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10 августа 2017, 14:24       Комментарии

В рубрике Sputnik Кыргызстан "Вкусно и просто" можно узнать больше о кыргызской традиционной кухне и научиться приготовлению национальных блюд по рецептам наших предков. На этой неделе редакция вместе с шеф-поваром этнокомплекса "Супара" Санжаром Шакиевым показывает, как готовить жупка.
По его словам, для приготовления необходимы следующие продукты:
<ul> <li>мука - 400 г;</li> <li>яйца - 1 шт.;</li> <li>вода - 300 мл;</li> <li>соль - 5 г.</li> <li>Также для традиционной подачи жупка к столу нужны:</li> <li>молоко - 150 г;</li> <li>топленое масло - 15 г;</li> <li>мед - 20 г.</li> </ul> Чтобы приготовить жупка, необходимо замесить крутое пресное тесто из муки, яиц и соли. Переложить его в большую емкость и оставить в теплом месте на 1 час для подъема.
Выдержав указанное время, следует раскатать тесто тонкими пластами (как на лапшу). Затем высушить на предварительно раскаленной сковороде или в казане.
К столу подавать в супнице с молоком и добавками в виде топленого масла (сарымай) и меда.
Жупка можно хранить длительное время.
Как научиться готовить национальные кыргызские блюда по рецептам наших предков, смотрите в рубрике Sputnik Кыргызстан "Вкусно и просто">>
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