Как кыргызстанцы покупают квартиры, зарабатывая на подписчиках в соцсетях

10 августа 2017, 14:49 Комментарии

БИШКЕК, 7 авг - Sputnik. Каныкей молода и красива. На встречу со мной она согласилась далеко не сразу: сначала взяла с меня обещание, что все пройдет на условиях конфиденциальности. Прежде чем начать разговор, девушка попросила выключить все записывающие устройства, а также убрала подальше свой телефон. Видимо, опасалась прослушки.

Себя Каныкей называет координатором. В онлайн-среде она уже шесть лет. Официально работает пиарщиком и специализируется на соцсетях. Сейчас у нее в подчинении шесть человек - в преддверии выборов такие специалисты нарасхват.

"Ведение фейковых аккаунтов - работа сезонная. Перед выборами спрос на них растет и зарплаты тоже. Люди могут за одну кампанию заработать на квартиру или машину. В обычное же время в месяц можно получать около 500 долларов, имея только один профиль, а их может быть сколько угодно", - рассказала Каныкей.

По ее словам, за такую работу чаще всего берутся неудавшиеся журналисты, блогеры или SMMщики. Впрочем, специального образования для этого не требуется. Секреты ремесла можно освоить за несколько месяцев.

"Прежде чем начать работать, нужно тщательно продумать образ фейка. Это может быть ботаник с тремя высшими или сексапильная блондинка с пухлыми губами. Аккаунты девушек набирают популярность очень быстро", - пояснила Каныкей.

Кстати, чем "забористей" персонаж, тем больше интереса у публики он вызывает. Как рассказал еще один специалист по фейкам, он ради эксперимента создал два аккаунта в Twitter. Один "пользователь" находился на грани развода, баловался наркотиками и бесконечно ругался матом.

Второй - интеллигентный, образованный мужчина, который умудрялся в 140 символах продемонстрировать свой высокий IQ. Если последний не смог набрать и пяти сотен почитателей, то "дебошира" в короткие сроки стали читать более 5 000 человек. Имидж в этом деле все.

По словам Каныкей, сделать аккаунт популярным можно за 3-6 месяцев. Все зависит от того, о какой социальной сети идет речь.

"Легче всего раскрутить аккаунт в Facebook и "Одноклассниках". Сложнее даются Instagram и Twitter. Цены тоже зависят от социальной сети. За ведение фейк-аккаунта в Facebook платят 500 долларов, в Twitter стоимость может достигать 2 тысяч долларов. Самые дешевые фейки "обитают" на известнейшем форуме Кыргызстана, получают они от 2 тысяч сомов в месяц", - делится секретом Каныкей.

По словам девушки, она давно могла бы накопить себе на квартиру и машину, но любовь к люксовым заведениям Бишкека здорово мешает экономии.

Как отмечает SMM-специалист Светлана Марголис, аудитория кыргызстанских соцсетей довольно внушительна.

"По нашим сведениям, 440 тысяч кыргызстанцев пользуются Facebook, 870 тысяч - Instagram, 780 тысяч сидят в "Одноклассниках". Фейки могут с легкостью задействовать эту аудиторию в коммерческих и политических целях. В коммерции они чаще всего занимаются накруткой комментариев и лайков, чтобы показать клиенту результат своей работы", - рассказала Марголис.

Гражданский активист Айбек Баратов нередко на своей странице в Фейсбуке разоблачает фейковые профили. Он рассказал, как вывести фальшивку на чистую воду.

"Вычислить их достаточно просто. Первое, на что стоит обратить внимание, - фотографии. В основном это снимки малоизвестных звезд или просто красивых девушек. Если вы сомневаетесь в их подлинности, можно легко проверить с помощью Google. Второй критерий - что пишет человек на своей странице. Фейки редко утруждают себя личными постами, не выкладывают фотографии с отдыха или с семьей", - рассказал Баратов.

Каныкей признается, что профессиональный фейковый аккаунт разоблачить не так просто. Можно работать с одним и тем же аккаунтом годами и не попадать в "блок". Ценятся также странички реальных пользователей.

"Сейчас мы ведем переговоры с одним популярным фейсбукчанином. У него собрана очень качественная аудитория, поэтому профиль не вызовет никаких сомнений. Думаю, на ту сумму, которую я ему предложу, можно спокойно купить Honda Fit", - сказала она.

По словам девушки, таких специалистов в Кыргызстане, которые специализируются только на политических темах, около 200.

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