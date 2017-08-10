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Леонардо Ди Каприо призывает 12 глав государств, которые соберутся в Кыргызстане, спасти снежных барсовЛеонардо Ди Каприо призывает 12 глав государств, которые соберутся в Кыргызстане, спасти снежных барсов

Глава ВПП ООН в Кыргызстане Рам Сараванамутту завершает свою миссию в КР

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/glava-vpp...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442137-ru.html

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10 августа 2017, 14:18       Комментарии

Бишкек, 10.08.17. /Кабар/. В МИД Кыргызстана состоялась встреча Статс-секретаря министерства иностранных дел КР Айбека Омокеева со Страновым директором Всемирной Продовольственной Программы (ВПП) ООН в КР Рамом Сараванамутту, в связи с завершением его миссии. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
В ходе встречи стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества Кыргызской Республики и ВПП ООН, в том числе результаты деятельности Р.Сараванамутту в качестве Главы ВПП ООН в КР за последние 4 года.Также стороны обменялись мнениями по вопросам оказания содействия со стороны ВПП ООН в процессе реализации национального проекта "Таза Коом", в частности по вопросам, связанным собеспечением устойчивого развития сельских районов и улучшением условий жизни сельского населения в КР.
А.Омокеев позитивно оценил многолетнее плодотворное сотрудничество и оказываемую помощь в разработке и реализации совместных проектов по укреплению продовольственной безопасности в Кыргызстане, и выразил надежду на продолжение дальнейшего взаимодействия между КР и ВПП ООН.
В завершение встречи Омокеев поблагодарил Сараванамутту от имени МИД КР за проделанную работу в Кыргызстане в качестве главы ВПП ООН и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

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