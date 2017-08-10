Глава ВПП ООН в Кыргызстане Рам Сараванамутту завершает свою миссию в КР

10 августа 2017, 14:18 Комментарии

Бишкек, 10.08.17. /Кабар/. В МИД Кыргызстана состоялась встреча Статс-секретаря министерства иностранных дел КР Айбека Омокеева со Страновым директором Всемирной Продовольственной Программы (ВПП) ООН в КР Рамом Сараванамутту, в связи с завершением его миссии. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В ходе встречи стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества Кыргызской Республики и ВПП ООН, в том числе результаты деятельности Р.Сараванамутту в качестве Главы ВПП ООН в КР за последние 4 года.Также стороны обменялись мнениями по вопросам оказания содействия со стороны ВПП ООН в процессе реализации национального проекта "Таза Коом", в частности по вопросам, связанным собеспечением устойчивого развития сельских районов и улучшением условий жизни сельского населения в КР.

А.Омокеев позитивно оценил многолетнее плодотворное сотрудничество и оказываемую помощь в разработке и реализации совместных проектов по укреплению продовольственной безопасности в Кыргызстане, и выразил надежду на продолжение дальнейшего взаимодействия между КР и ВПП ООН.

В завершение встречи Омокеев поблагодарил Сараванамутту от имени МИД КР за проделанную работу в Кыргызстане в качестве главы ВПП ООН и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.