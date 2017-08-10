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Новости Кыргызстана

Леонардо Ди Каприо призывает 12 глав государств, которые соберутся в Кыргызстане, спасти снежных барсовЛеонардо Ди Каприо призывает 12 глав государств, которые соберутся в Кыргызстане, спасти снежных барсовВ Интернет попали фотографии новых iPhoneВ Интернет попали фотографии новых iPhone

Сборная Кыргызстана выбыла в полуфинале международного чемпионата "Танковый биатлон"

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442136-ru.html

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10 августа 2017, 14:14       Комментарии

Сборная Кыргызстана выбыла в полуфинале международного чемпионата "Танковый биатлон" соревнований "Армейских международных игр - 2017".
В первом полуфинале первое место заняла сборная России, обойдя Кыргызстан, Азербайджан и Сербию. Во втором полуфинале сборная Беларуси обошла Армению, Казахстан и Монголию.
"АрМИ-2017" собрали в этом году более 1200 военнослужащих из 22 стран, которые принимают участие в 28 конкурсах.
"АрМИ-2017" проходят на 22 полигонах в различных точках Российской Федерации, они продлятся по 12 августа. В программу соревнований включены 11 конкурсов, которые проводятся на территории иностранных государств.

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