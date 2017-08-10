10 августа 2017, 14:14 Комментарии

Сборная Кыргызстана выбыла в полуфинале международного чемпионата "Танковый биатлон" соревнований "Армейских международных игр - 2017".

В первом полуфинале первое место заняла сборная России, обойдя Кыргызстан, Азербайджан и Сербию. Во втором полуфинале сборная Беларуси обошла Армению, Казахстан и Монголию.

"АрМИ-2017" собрали в этом году более 1200 военнослужащих из 22 стран, которые принимают участие в 28 конкурсах.

"АрМИ-2017" проходят на 22 полигонах в различных точках Российской Федерации, они продлятся по 12 августа. В программу соревнований включены 11 конкурсов, которые проводятся на территории иностранных государств.