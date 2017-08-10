Леонардо Ди Каприо призывает 12 глав государств, которые соберутся в Кыргызстане, спасти снежных барсов

10 августа 2017, 14:16 Комментарии

Известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо в социальных сетях призывает подписать петицию Save snow leopards ("Спасите снежных барсов").

Sign @world_wildlife's petition calling for greater action to #SaveSnowLeopards https://t.co/a5eFmYP07P

- Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) August 9, 2017 В петиции идет обращение к 12 лидерам стран, в которых обитают снежные барсы, и которые соберутся на международном форуме по снежному барсу в Бишкеке 23-25 августа.

"В августе этого года в Кыргызстане соберутся лидеры из всех двенадцати стран, где обитают снежные барсы. Скажите им, чтобы предприняли решительные действия для спасения снежных барсов. #SaveSnowLeopards. Подпиши петицию", - говорится на сайте WWF.

В Бишкеке 23-25 августа пройдет Международный форум по сохранению снежного барса. На официальном сайте форума была опубликована программа мероприятия.

На Международном форуме по защите снежного барса и его экосистем соберутся руководители и представители правительств двенадцати стран ареала обитания снежного барса, а также другие заинтересованные страны - лидеры международных и донорских учреждений, природоохранных и научных организаций.

Данное мероприятие высокого уровня нацелено на дальнейшее укрепление усилий ряда стран по защите снежного барса, так же как и на активизацию международной поддержки плана по обеспечению 20 ландшафтов для снежного барса к 2020 году.