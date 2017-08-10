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Леонардо Ди Каприо призывает 12 глав государств, которые соберутся в Кыргызстане, спасти снежных барсов

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442135-ru.html

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В Бишкеке 23-25 августа пройдет международный форум по сохранению снежного барса (программа мероприятий)

10 августа 2017, 14:16       Комментарии

Известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо в социальных сетях призывает подписать петицию Save snow leopards ("Спасите снежных барсов").
Sign @world_wildlife's petition calling for greater action to #SaveSnowLeopards https://t.co/a5eFmYP07P
- Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) August 9, 2017 В петиции идет обращение к 12 лидерам стран, в которых обитают снежные барсы, и которые соберутся на международном форуме по снежному барсу в Бишкеке 23-25 августа.
"В августе этого года в Кыргызстане соберутся лидеры из всех двенадцати стран, где обитают снежные барсы. Скажите им, чтобы предприняли решительные действия для спасения снежных барсов. #SaveSnowLeopards. Подпиши петицию", - говорится на сайте WWF.
В Бишкеке 23-25 августа пройдет Международный форум по сохранению снежного барса. На официальном сайте форума была опубликована программа мероприятия.
На Международном форуме по защите снежного барса и его экосистем соберутся руководители и представители правительств двенадцати стран ареала обитания снежного барса, а также другие заинтересованные страны - лидеры международных и донорских учреждений, природоохранных и научных организаций.
Данное мероприятие высокого уровня нацелено на дальнейшее укрепление усилий ряда стран по защите снежного барса, так же как и на активизацию международной поддержки плана по обеспечению 20 ландшафтов для снежного барса к 2020 году.

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