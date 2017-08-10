Доллар США: 69.4053 (+0.0653) 
Евро: 81.4298 (-0.4434) 
Золото: 40.77 $/гр (+0.21) 
Серебро: 0.53 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Министерство образования и науки открыло прямой WhatsApp каналМинистерство образования и науки открыло прямой WhatsApp каналВ Эстонии футбольная команда забила гол на 14-й секунде, ни разу не коснувшись мячаВ Эстонии футбольная команда забила гол на 14-й секунде, ни разу не коснувшись мяча

Минобразования открыло прямой WhatsApp канал

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/minobr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442134-ru.html

Похожие новости

Министерство образования и науки открыло прямой WhatsApp канал

В Бишкеке будут открыты 6 дополнительных избирательных участков

Команда из КР заняла II место на XI Всероссийской открытой полевой олимпиаде юных геологов

Памятник Манасу в Стамбуле открыли с участием Жээнбекова

Премьер С.Жээнбеков: Открытие памятника герою эпоса "Манас" в Стамбуле станет символом дружбы братских народов Кыргызстана и Турции

10 августа 2017, 13:47       Комментарии

Минобразования открыло прямой WhatsApp канал. По данным пресс-службы ведомства, воспользоваться услугой может любой гражданин, отправив сообщение на номер 0700 744 748.
"Граждане могут сообщать о работе отделов образования, детских садов, школ, спузов и вузов, выявленных нарушениях или пожеланиях по улучшению работы образовательных учреждений, а также оставлять свои отзывы о проводимых реформах", – говорится в сообщении.
Воспользоваться каналом могут и сами сотрудники системы образования, чтобы внести предложения по повышению качества образовательных услуг.
Ответы на поступающие сообщения будут находиться под непосредственным контролем министра. Главная задача нововведения – сделать обратную связь с гражданами и работниками системы образования более оперативной. В ведомстве утверждают, что ни одно сообщение не останется без внимания.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум