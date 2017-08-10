10 августа 2017, 13:47 Комментарии

Минобразования открыло прямой WhatsApp канал. По данным пресс-службы ведомства, воспользоваться услугой может любой гражданин, отправив сообщение на номер 0700 744 748.

"Граждане могут сообщать о работе отделов образования, детских садов, школ, спузов и вузов, выявленных нарушениях или пожеланиях по улучшению работы образовательных учреждений, а также оставлять свои отзывы о проводимых реформах", – говорится в сообщении.

Воспользоваться каналом могут и сами сотрудники системы образования, чтобы внести предложения по повышению качества образовательных услуг.

Ответы на поступающие сообщения будут находиться под непосредственным контролем министра. Главная задача нововведения – сделать обратную связь с гражданами и работниками системы образования более оперативной. В ведомстве утверждают, что ни одно сообщение не останется без внимания.