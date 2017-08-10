10 августа 2017, 13:47 Комментарии

Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать Текебаеву в прохождении экзамена на знание госязыка. Об этом сообщила член Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР Гульнара Джурабаева.

По ее данным, за такое решение выступило большинство членов рабочей группы ЦИК, за исключением Е. Джилкичиевой. Итогом стало решение отказать в удовлетворении заявления уполномоченного Текебаева о прохождении экзамена на знание госязыка кандидатом в президенты Текебаевым, считая, что "у ЦИКа нет таких полномочий".

Напомним, кандидат в президенты КР Омурбек Текебаев, по делу которого идут судебные слушания в Первомайском районном суде Бишкека, обратился в ЦИК с просьбой разрешить ему пройти экзамен на знание государственного языка по системе "Кыргызтест". Отметим также, что Текебаев обвиняется в том, что пытался продать контрольный пакет акций государственного сотового оператора "Мегаком" российскому бизнесмену Леониду Маевскому, взяв у него $1 миллион. Однако сделка не состоялась, так как депутаты отказались поддержать продажу "Мегакома".