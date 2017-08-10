В Интернет попали фотографии новых iPhone

10 августа 2017, 13:58 Комментарии

В Интернете появились фотографии предполагаемых корпусов всех новых моделей смартфонов iPhone. Согласно имеющимся данным, речь идет об iPhone 7s, 7s Plus и iPhone 8.

Фотографии появились на сайте 9to5mac. Изображенные на снимках гаджеты имеют стеклянную заднюю крышку.

В свою очередь серебряная версия смартфона оснащена глянцевой рамкой вокруг стекла, тогда как iPhone 7 имеет матовые металлические детали.

Больше никаких принципиальных отличий между нынешним и будущим поколениями гаджетов нет. iPhone 8 тоже получит заднюю крышку из стекла.

Ожидается, что официальная презентация iPhone 8 состоится осенью этого года. По некоторым данным, в новом устройстве исчезнет кнопка Home со сканером отпечатков пальцев.a