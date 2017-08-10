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В Интернет попали фотографии новых iPhone

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-inte...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442132-ru.html

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10 августа 2017, 13:58       Комментарии

В Интернете появились фотографии предполагаемых корпусов всех новых моделей смартфонов iPhone. Согласно имеющимся данным, речь идет об iPhone 7s, 7s Plus и iPhone 8.
Фотографии появились на сайте 9to5mac. Изображенные на снимках гаджеты имеют стеклянную заднюю крышку.
В свою очередь серебряная версия смартфона оснащена глянцевой рамкой вокруг стекла, тогда как iPhone 7 имеет матовые металлические детали.
Больше никаких принципиальных отличий между нынешним и будущим поколениями гаджетов нет. iPhone 8 тоже получит заднюю крышку из стекла.
Ожидается, что официальная презентация iPhone 8 состоится осенью этого года. По некоторым данным, в новом устройстве исчезнет кнопка Home со сканером отпечатков пальцев.a

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